Onsdag kunne DN fortelle at sjefen i Everest Asset Management, det sveitsiske selskapet Sindre Finnes investerte i, ble dømt til tre års fengsel i Canada for hvitvasking av penger i 2015. Da dommen mot ham falt hadde Erna Solberg vært statsminister i to år.

Bare noen måneder før Solberg tok over regjeringskontorene ble forvalteren, Erwin Thomas Speckert, navngitt seks ganger i en rapport fra kanadiske myndigheter, «Money Laundering and Terrorist Activity Financing Watch».

Finnes opplyste Statsministerens kontor (SMK) om at han eide aksjer og utenlandsk valuta «som delvis håndteres av en forvalter i Sveits» før Solberg tok over. Men hva gjorde Solberg med informasjonen?

I to uker har DN spurt Erna Solberg om ektemannens Sveits-penger. DN har fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål i saken.

Har hun selv sjekket selv hvor mye penger Finnes har hatt i Sveits?

Vet hun hvilke forvaltere han har brukt?

Hvilke handler har han gjennomført?

Solberg ble orientert om Sveits-pengene av embetsverket i 2013. Hva gjorde hun med den informasjonen i perioden 2013-2021?

Onsdag svarte Solbergs pressesjef, Cato Husabø Fossen, at spørsmål om saken må rettes til Sindre Finnes' advokat.

Det er flere stortingskolleger av henne uenig i.

SV forventer svar

SVs Audun Lysbakken, som skal delta i behandlingen av habilitetssakene i Stortingets kontroll- og konstitutsjonskomité, vil ha Solberg på banen.

– Det er selvsagt av interesse å få vite hva Finnes fortalte om denne koblingen, sier han til DN og fortsetter:

– At statsministerens mann var eksponert for noe slikt vil jeg tro ville være av interesse for SMK. Og det er selvsagt helt naturlig å rette spørsmålet om hva Solberg visste til henne selv og Høyre, det må vi forvente at det er mulig å svare på.

Venstre sier at det er Erna Solberg som må svare for hva hun visste og ikke. Saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen, Grunde Almeland, sier at det totale omfanget og enkelteksempler som Sveits-pengene viser at det er en «kompleks og svært alvorlig sak».

– Derfor blir det viktig at vi i komiteen går grundig inn i de konkrete habilitetsbruddene og forhold som er relevante for å belyse disse. Hvor penger har vært plassert er sentralt i å avdekke omfanget av habilitetsbrudd. I høringen senere i høst vil det være mulig for komiteen å stille de spørsmål vi har om koblinger og kunnskap om disse, sier han.

Frp-nestleder Hans Andreas Limi sier at Solberg selv er ansvarlig.

– Med forbehold om at vi ikke kjenner alle detaljer rundt hans investeringer i utlandet, men overordnet er det Solberg som er ansvarlig for informasjon om nærståendes investeringer.

– Foreslår at dere tar med dette inn i intervjuet vi har avtalt etterpå, skriver han i en epost. DN intervjuer Solberg i ettermiddag.

– Lurt trill rundt

DN har tidligere fortalt om hvordan Sindre Finnes investerte penger i utlandet frem til 2020. Ifølge Finnes ble pengene forvaltet av et sveitsisk firma og var fordelt på tre investeringer. Lørdag sa han til DN, via Høyre, at han hovedsakelig hadde investert pengene i it.

Tirsdag formidlet Finnes, gjennom Elden Advokatfirma, at han ble utsatt for et investeringsbedrageri i 2004-2005, der han ble lurt til å investere 116.000 kroner i et firma som holdt til i Barcelona, men siden ble flyttet til Sveits.

Finnes sa at han i årene som gikk ble holdt varm og forespeilet at pengene vokste ved at han fikk informasjon som viste gevinst på investeringen.

Solbergs ektemann skal ha ansett investeringen som tapt i 2020. Han opplyser at investeringen frem til da ble innrapportert til skattemyndighetene på ligningen hvert år, og at tapet ikke ble ført som fradrag i ligningen.

– Det er først og fremst utrolig kjedelig og flaut å innse at jeg ble lurt trill rundt. Det er også en medvirkende årsak til at jeg ikke har gått videre med en eventuell anmeldelse i denne saken. Faktum er uansett at jeg tapte hele investeringen, skrev han.

Stilte til intervju

Torsdag stilte Erna Solberg til intervju med 14 medier. DN var blant dem.

– Personen bak selskapet mannen din investerte i før du ble statsminister dukket i 2013 opp i en rapport om hvitvasking og terrorfinansiering fra kanadiske myndigheter. Gjorde du eller SMK noen form for undersøkelse av hva Sindre egentlig eide?

– Nei, jeg tror ikke det er gjort noen undersøkelser utover at han oppga dette til SMK. Det berørte ikke spørsmål om habilitet. Dette var en investering han gjorde i 2004-2005, langt tilbake i tid, i et spansk selskap, som senere flyttet til Sveits. Og hvor Sindre ganske raskt ut i min periode fant ut at var en svindel han var blitt utsatt for, sier Solberg til DN.

– Slår det deg i ettertid at det kan være en sikkerhetsrisiko for en statsministers ektefelle å være involvert i investeringer i lyssky selskap?



– Det ble ikke gjort en vurdering av det på det tidspunktet. Det ble orientert om at dette ikke berørte… I hvilken grad det er en sikkerhetsrisiko at han hadde noe over 100.000 i noe han investerte i åtte år før, det vet jeg ikke, sier hun.