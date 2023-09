Artikkelen fortsetter under annonsen

DN har tidligere fortalt om hvordan Sindre Finnes investerte penger i utlandet frem til 2020. Ifølge Finnes ble pengene forvaltet av et sveitsisk firma og var fordelt på tre investeringer. Lørdag sa han til DN, via Høyre, at han hovedsakelig hadde investert pengene i it.

I en uttalelse videreformidlet av Elden Advokatfirma skriver Sindre Finnes at han ble utsatt for et investeringsbedrageri:

– I 2004–2005 ble jeg utsatt for et investeringsbedrageri ved at jeg ble forledet til å investere 116.000 kroner i et firma som først holdt til i Barcelona, men som etter hvert flyttet til Sveits, skriver Finnes.

Finnes sier han i årene som gikk ble holdt varm og forespeilet at pengene vokste ved at han fikk informasjon som viste gevinst på investeringen.

– Jeg gjorde ingen ytterligere investeringer i selskapet, men oppdaget etter hvert at firmaet sto oppført på det svenske Finanstilsynets liste over firmaer som drev med investeringsbedragerier. Jeg forsto da at jeg hadde blitt utsatt for et bedrageri, skriver han.

I 2013 sendte svenske Finansinspektionen en advarsel om selskapet. De skrev følgende:

«Everest Asset Management er ikke autorisert av Finansinspektionen, og har derfor ikke rett til å levere finansielle tjenester. Everest Asset Managements representanter kontakter investorer i Sverige gjennom uoppfordrede telefonsamtaler.»

Les også: Dette bærer ikke

– Fullstendig tapt

– Ettersom det ikke var noen bevegelse i kjøp eller salg i disse investeringene i årene Erna var statsminister var ikke disse oppført i oversikten om aksjekjøp. Det dreide seg heller ikke om børsnoterte aksjer, skriver Finnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han sier også at skattemyndighetene fikk den informasjonen de skulle ha.

– Investeringen ble innrapportert til skattemyndighetene på ligningen hvert år, frem til 2020 da jeg anså beløpet som fullstendig tapt. Tapet er ikke ført som fradrag i ligningen.

– Det er først og fremst utrolig kjedelig og flaut å innse at jeg ble lurt trill rundt. Det er også en medvirkende årsak til at jeg ikke har gått videre med en eventuell anmeldelse i denne saken. Faktum er uansett at jeg tapte hele investeringen.

Se hele intervjuet med Sindre Finnes fra 2022 (30 min): – Min far måtte ligge på en Ikea-seng inne på Ernas kontor Her er hele intervjuet politisk reporter i DN Tore Gjerstad gjorde med Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes under Arendalsuka 2022. 29:44 Publisert: 15.09.23 — 12:36

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.