– Jeg mener det ville vært klokt å være åpen om dette.

Det sier Grunde Kreken Almeland til DN. Han er saksordfører for habilitetssakene som skal behandles i Stortingets kontrollkomité i høst. Nå ber han Sindre Finnes, Erna Solbergs ektemann, om å være åpen om hvilke aksjehandler han gjorde da konen var statsminister fra 2013 – 2021.

I dag har offentligheten bare begrenset informasjon om hvilke aksjekjøp Finnes foretok seg. Det lille man har stammer fra aksjonærregisteret og et knippe store handler han gjorde i 2021.

DN har spurt Sindre Finnes om en kommentar, men har ikke fått svar.

Onsdag skrev E24 at Finnes handlet aksjer minst 22 ganger i Solbergs fire siste måneder som statsminister. Avisen ba om å få utlevert hele listen over aksjehandler, men fikk det ikke.

SMK advarte Solberg

Som DN omtalte torsdag, advarte SMK Erna Solberg i 2013 om at «ektefellens handel med aksjer vil etter vårt syn skape utfordringer for påtroppende statsminister».

«Som det fremgår av notatet er det etter vår vurdering at det er noen utfordringer som må håndteres», skrev ekspedisjonssjef ved SMK, Heidi Heggenes.

På dette tidspunktet har Sindre Finnes opplyst SMK at han handler aksjer en til to ganger i måneden, og at det inkluderer kortsiktige investeringer.

«Det vil herunder oppstå vanskeligheter med å holde seg løpende orientert om bevegelsen i porteføljen, og det vil da være vanskelig å ha oversikt over porteføljens betydning for hennes habilitet i behandlingen av saker i regjeringen», skrev SMK i brevet.

– Det er lov å spørre seg hvor klokt det er å drive aktivt med kjøp og salg av aksjer når ektefellen er statsminister i Norge. Samtidig er det ikke noen regler som forbyr det, så lenge Statsministeren har informasjon om hvilke aksjer du eier og kan gjøre habilitetsvurderinger ut fra det, sier Almeland til DN.

Kontrollhøring

Senere i høst skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandle flere saker om habilitet i Solberg- og Støre-regjeringen. Frp-nestleder Hans Andreas Limi sier til DN at Finnes' aksjehandler vil kunne belyses i en kontrollhøring.

– Den åpenheten som er nødvendig her, kan komiteen etterlyse og få i kontollhøringen.

– Ja, jeg mener at åpenhet er en veldig bra ting. Spesielt i saker som denne, fordi det er viktig at det ikke foreligger noen tvil om habilitet. Men så vil det være sånn, at når man er i en statsrådsposisjon, så er det et minimum at det er åpenhet for de som må vurdere habilitet. Det er et helt avgjørende prinsipp. Den informasjonen bør bli gitt til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Da vil man få mulighet til å vurdere om det har vært habilitetsproblematikk, sier han.