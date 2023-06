Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Flere næringslivsaktører, deriblant Coop og Freia-eier Mondelez, troppet opp hos Utenriksdepartementet onsdag morgen.

Der møtte de statssekretærene fra Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Spørsmålet om sanksjonslister- og boikottlister var på agendaen, etter at Coop ba næringsministeren om et møte i helgen.

I en pressebriefing i etterkant var statssekretær i næringsdepartementet, Halvard Ingebrigtsen, klar på at jo, avgjørelsen om boikott ligger hos bedrifter og privatpersoner selv.

– Det kan ikke vi ta stilling til for noen, sa Ingebrigtsen.

– Hvorfor vil dere ikke komme med politiske føringer i tilknytning «Sponsors of war»-listen?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er vi som er ansvarlig for sanksjonene. De er vedtatt og vi som regjering har ansvaret for å følge opp, og der står ikke disse selskapene. Vi er tydelige på at det er folk og bedrifter som selv må gjøre sine etiske valg. Vi skal ikke pålegge noen det, sa Ingebrigtsen.

– Et mer rettferdig marked

Toppsjefen i den siste ukens desidert mest omtalte sjokoladeselskap kaller møtet «produktivt».

– Først og fremst vi glade for at departementet sier at eieren vår Mondelez International følger alle sanksjoner mot Russland, og at vi er enige i at staten må forholde seg til de formelle sanksjonene, sier Chris Callanan til DN.

– Vi støtter også UDs linje om at myndighetenes politikk må være basert på det formelle sanksjonsregimet. Det er den mest balanserte måten å operere på, vil gi et mer rettferdig marked og større forutsigbarhet for både folk og selskaper, fortsatte han.

– Hva tenker du om at selskaper som selger produkter fra både Procter & Gamble, Xiaomi og Mondelez, bare har boikottet Mondelez?

– Det er et spørsmål du må stille dem. Men fra mitt ståsted, som representant for nær 300 ansatte i Oslo, ser jeg at debatten nå foregår på et mer balansert vis.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det var ikke helt slik i helgen, men nå har medialandskapet skjønt hvor kompleks situasjonen er, og det faktum at ting er mer kompliserte enn de først fremsto, sier Callanan.

Chris Callanan i Mondelez Norge møtte representanter fra NHO, LO, Coop, Reitan og flere andre næringslivsaktører hos Utenriksdepartementet. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB) Mer...

Elkjøp tar ny vurdering

Etter møtet med departementene har flere av selskapene som boikotter uttalt at dét vil de fortsette med.

Samtidig har Coop og Rema 1000-eier Reitan uttalt at de ikke vil boikotte Mondelez. Disse omsetter Mondelez-produkter i en helt annen størrelsesorden enn SAS og Elkjøp, og derfor var spenningen særlig knyttet til hva dagligvaregigantene ville foreta seg.

– Det var et godt og oppklarende møte. Blant annet var de tydelige på at de nevnte selskapene ikke står på sanksjonslisten til EU og norske myndigheter, og så fikk vi trygghet i at sanksjonene som er besluttet, er veldig godt fundamentert og laget for å ramme Russland hardest mulig, sa kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge til NTB rett etter møtet.

Elkjøps kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly sier til DN at selskapet tar avklaringene fra møtet med UD til etterretning, og at det vil gjøre en ny vurdering internt.

SAS vil på sin side fortsette boikotten. Tonje Sund, pressesjef i SAS, sier til DN at selskapet forholder seg «lojalt til listen som ukrainske myndigheter har tatt frem».

– Vi hadde en grundig gjennomgang av hele listen – der vi så at Mondelez var med, og som for oss primært betydde Marabou og Freia, sier Sund.

– Så vi fastholder det standpunktet. For oss handler det om Mondelez som eier, og at de har interesser i Russland – ikke enkeltprodukter, legger hun til.

Mener det vil være verre å forlate Russland

– Boikotterne forlanger at Mondelez trekker seg ut av Russland. En rekke store internasjonale selskaper har gjort nettopp dette – hvorfor ikke dere?

– Både styreleder og konsernsjefen i Mondelez har sagt at denne beslutningen var en av de vanskeligste de har tatt noen gang. Ingen av oss har vært gjennom en krig i Europa, sier Mondelez Norge-sjef Chris Callanan.

– Og vi tenker ikke bare på de 3000 tilsatte vi har i Russland, eller de 10.000 gårdene vi har avtaler med, men, som det har kommet frem i debatten de siste dagene, det at vi trekker oss ut og lar fabrikkene, maskinene og oppskriftene stå igjen til en tredjepart, som kanskje støtter Putin, vil støtte Russlands økonomi langt mer enn om vi forblir der, sier Callanan.

Tre fabrikker i Russland

Bakgrunnen for Mondelez-boikotten er at selskapet har tre fabrikker i Russland og blitt svartelistet etter at Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet i mai satte opp en svarteliste over selskaper som bidrar til inntekter i den russiske statskassen.

Mondelez-eide Freia har vist til at fabrikken i Norge bare produserer til det norske markedet og ikke har noen forbindelser eller salg til Russland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.