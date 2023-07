DN leder

DN mener: Du tar regningen for elitens umoral I 2023 vil klodens rikeste trolig unndra over 1700 milliarder kroner i skatt, ifølge ny oversikt. Om nordmenn vet vi dette: Jo rikere du er, jo større er sjansen for at du lurer deg unna.

1 min Publisert: 26.07.23 — 16.37 Oppdatert: 14 timer siden