Slik vant underdog Marian Hussein kampen om nestledervervet i SV Marian Hussein stakk av med en overraskende seier i kampen om nestledervervet i SV. Representasjon ble et avgjørende argument for alle som kjempet for henne i kulissene.

2 min Publisert: 19.03.23 — 16.47 Oppdatert: 2 dager siden