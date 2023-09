Artikkelen fortsetter under annonsen

Erna Solberg ble advart fra Statsministerens kontor (SMK) om at ektemannen Sindre Finnes aksjehandel kunne skape problemer for henne som statsminister.

I et brev fra 2013 fra SMK til Sindre Finnes og påtroppende statssekretær ved SMK, Julie Brodtkorb (H), advarte SMK om Finnes aksjehandel. Brevet ble sendt 11. oktober 2013.

«Ref. sms.veksling. Som avtalt oversendes et notat om habilitetsproblemstillinger.»

«Som det fremgår av notatet er det etter vår vurdering at det er noen utfordringer som må håndteres», skrev ekspedisjonssjef ved SMK, Heidi Heggenes.

Under overskriften «Problemstillinger knyttet til påtroppende statsministers habilitet – forhold knyttet til ektefelle og nære venner», får Solberg klare advarsler:

«Ektefellens handel med aksjer vil etter vårt syn skape utfordringer for påtroppende statsminister»

På dette tidspunktet har Sindre Finnes opplyst SMK at han handler aksjer en til to ganger i måneden, og at det inkluderer kortsiktige investeringer.

«Det vil herunder oppstå vanskeligheter med å holde seg løpende orientert om bevegelsen i porteføljen, og det vil da være vanskelig å ha oversikt over porteføljens betydning for hennes habilitet i behandlingen av saker i regjeringen.»

« Vi tilrår at det uansett ikke handles med aksjer/finansielle instrumenter i tiden frem til ny regjering har lagt frem endringer i statsbudsjettet 2014», skriver SMK. Brevet ble sendt kort tid før Solberg-regjeringen gjør endringer i Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag, høsten 2013.

DN har kontaktet Sindre Finnes, men har foreløpig ikke fått kommentarer.

VG omtalte saken først.

Solberg: Ga råd om

– Hvilke råd ga Erna Solberg til sin mann om aksjesalg?

– Jeg rådet Sindre til å ha et møte og dialog med embetsverket på Statsministerens kontor om disse problemstillingene. Det viser dette dokumentet at han har hatt. Utover det rådet jeg ham til å følge regler og råd for dette. Det har han svart både meg og dere i pressen at han har forsøkt etter beste evne å gjøre, og det er det jeg legger til grunn, skriver statsminister Erna Solberg i en epost til DN.

– Foretok Justisdepartementets lovavdeling en vurdering av Finnes aksjehandel slik SMK anbefalte?

– Da Sindre den gangen valgte å avstå fra kortsiktig aksjehandel, var det heller ikke nødvendig å forelegge spørsmålet for Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling. Sindre solgte senere en del av aksjene og orienterte om hvilke han valgte å beholde, sier hun.

– Har andre enn Erna Solberg selv vurdert hennes habilitet knyttet til selskapene mannen har eid aksjer i?

– I henhold til forvaltningsloven er det den enkelte selv, altså jeg, som er ansvarlig for å vurdere min habilitet. Som jeg tidligere har svart har jeg ikke vært i tvil om den i noen saker som følge av Sindres aksjeeierskap, men i saker der jeg har vært i tvil av andre grunner har jeg rådført meg med embetsverk eller medarbeidere i politisk ledelse, sier hun.

Rettslige problemstillinger

Statsministerens kontor mener at en grundig vurdering må til dersom Finnes skal fortsette å handle enkeltaksjer mens Erna Solberg er statsminister.

«Dersom det er ønskelig å fortsette med en slik handel, er det etter vår oppfatning nødvendig at de rettslige problemstillinger dette medfører, forelegges Finansdepartementet og eventuelt også Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling. En uttalelse fra Lovavdelingen vil være offentlig.»

«Det bør være avklart hvordan dette skal håndteres før Solberg tiltrer som statsminister», heter det i brevet.

Solgte seg ned etter spørsmål fra NRK

DN har også fått innsyn i en mail Sindre Finnes sendte til Heidi Heggenes og Nina Frisak 29. oktober 2014.

Her kommer det frem at media hadde stilt spørsmål om Sindre Finnes’ aksjer:

«NRK har de siste dagene vist urovekkende interesser for mitt eierskap til aksjer. Antar at de ønsker å lage noe ut av dette. For å redusere muligheten til politisk spill har jeg solgt alle mine aksjer i Nordic Mining, Kongsberg Automotive, Scana Industrier, Avocet Mining, Bionor, TTS Group, Photucure», skriver Finnes, og la til:

«Har varslet Sigbjørn Aanes om Nrks interesse».

Aanes, som i dag jobber i First House, var på dette tidspunktet statssekretær og rådgiver for Erna Solberg.

En uke senere publiserte NRK en sak der Finnes ikke ville kommentere om han eide aksjer.

– Det finnes ikke noe regelverk for at jeg skal oppgi den informasjonen, sa Finnes til NRK.

Forvalter i Sveits

I brevet fra SMK står det at Finnes også har aksjer registret i andre land og utenlandsk valuta.

«.. som delvis håndteres av en forvalter i Sveits», står det.

DN har spurt Erna Solberg om hva Finnes eide i Sveits og hvorfor, men har foreløpig ikke fått svar.

Bør være forsiktig

Saksordfører for habilitetssakene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Grunde Kreken Almeland (V), sier komiteen skal vurdere saken i høst.

Saksordfører for habilitetssakene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Grunde Kreken Almeland (V), sier komiteen skal vurdere saken i høst.

– Da er det veldig aktuelt å se på hvordan tidligere regjeringer har vurdert sakene, og hvilke rutiner de har hatt. Så er det i utgnangspunktet ikke ulovlig å kjøpe og selge aksjer for statsråder eller nærtstående, men det er ikke lov å håndtere saker der man er inhabil. Man bør være svært forsiktig i saker der det kan sås tvil om habiliteten, sier han.