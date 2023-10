Artikkelen fortsetter under annonsen

Ni potensielt røde varsellamper på Oslo Børs blinket før Høyre-leder Erna Solberg skulle bli statsminister høsten 2013. Statsministerens kontor (SMK) hadde da jobbet for å få oversikt over aksjeinteressen til ektefellen hennes, Sindre Finnes, og hvilke utfordringer dette kunne bety for Solberg.

Finnes' aksjehandel «vil etter vårt syn skape utfordringer for påtroppende statsminister», oppsummerte SMK i et tidligere omtalt notat, som ble sendt til både Finnes selv og Solbergs statssekretær 11. oktober 2013.

Men noen selskaper ble vurdert som spesielt utfordrende. DN får opplyst at SMK «umiddelbart» etter utsending av notatet, hadde en samtale med Finnes – der han informerte muntlig om enkeltaksjer han eide.

– Basert på opplysningene fra Sindre Finnes gjorde SMK en vurdering av hvilke selskaper man burde være spesielt oppmerksom på når det gjaldt habilitet, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK til DN.

Wilhelmsen-advarsel

Hvor mange selskaper Finnes oppga i alt, har DN fortsatt ikke fått noe svar på. Men SMK navngir ni selskaper de manet til særlig varsomhet rundt den gangen: Q-Free, Kongsberg Automotive, Marine Harvest, TTS Group, Gjensidige forsikring, Seadrill, Nordic Mining, Norsk Hydro – og Wilh. Wilhelmsen.

Sistnevnte er hovedeier i rederi-giganten Wallenius Wilhelmsen – blant de mange børsnoterte selskapene Sindre Finnes handlet aktivt mens kona var statsminister.

Tirsdag skrev E24 at Erna Solberg hyllet Wilhelmsen-rederiet i en egen skrytevideo mot slutten av sin statsministerperiode.

«Wallenius Wilhelmsen er et utmerket eksempel på et globalt selskap som tar utfordringene på alvor», sier Solberg i videoen, som både ble vist frem i et digitalt arrangement og spredt i sosiale medier i februar 2021.

Solberg: – Uproblematisk

Skrytet fra statsministeren kom etter at mannen hadde kjøpt seg kraftig opp i rederiet og nå satt på aksjer verdt over 500.000 kroner.

Finnes' eierinteresse var synlig for Solberg og andre via det åpne aksjonærregisteret, og Solberg bekrefter at hun også visste «om lag» hvor mye aksjene til mannen var verdt.

Overfor E24 tirsdag svarte Solberg likevel kontant «nei» på spørsmål om hun burde avstått fra å spille inn videoen, gitt sin økonomiske binding til selskapet gjennom mannen.

Solberg begrunner sin vurdering med at det var snakk om en «kort videohilsen» som neppe hadde «noen betydelig for verdien av selskapet».

– Jeg mener derfor at akkurat dette uansett er uproblematisk, skriver Høyre-lederen til DN.

Solberg rådførte seg aldri med SMK om hvorvidt videoen kunne gi henne habilitetsutfordringer – til tross for at SMK flere år tidligere mente at hun måtte være spesielt oppmerksom på sin habilitet rundt rederiet på bakgrunn av ektemannens eierinteresser.

– Blir bare verre og verre

13 dager etter at skrytevideoen ble spilt inn, fikk Høyre 300.000 kroner i valgkampbidrag fra rederiets største eier, skrev DN tidligere onsdag.

Rødt-profil Seher Aydar, som også er medlem av kontrollkomiteen, reagerer på de nye opplysningene om skrytevideoen.

– Dette er nesten ikke til å tro, sier Aydar.

– Solberg-saken blir bare verre og verre. Nå er det langt på overtid at Høyre og Erna Solberg tar ordentlig ansvar. Dette skader ikke bare det gode ryktet til Solberg, men er skadelig for tilliten til demokratiet, sier hun.

DN har konfrontert Solberg med SMKs vurderinger fra 2013 og blant annet spurt henne om hun burde spilt inn videoen når Finnes eierpost var på over 500 000 kroner.

Svarer ikke

– Det må her presiseres at spørsmålene fra E24, slik jeg oppfattet dem, dreide seg om de aksjene jeg var kjent med på tidspunktet for innspilling av denne videoen. Det er viktig å skille mellom hva jeg visste om Sindres aksjehandel den gangen, og det vi nå vet at har vært tilfelle, skriver Solberg til DN.

Hun sier hun ikke kjente til hvordan Finnes kjøpte seg opp i rederiet utover 2021, «før hele omfanget av hans aksjehandel i tiden jeg var statsminister ble klart for meg nå i midten av september».

Solberg svarer ikke direkte på om hun burde ha rådført seg med SMK om mulige habilitetsfloker før hun laget videoen, eller om hun på grunnlag av SMKs vurdering og Finnes' eierpost burde droppet videoen.

DN retter: I første versjon av artikkelen skrev DN at embetsverket advarte Erna Solberg og ba henne være spesielt oppmerksom på sin habilitet rundt ektemannens Wilhelmsen-aksjer. To uker etter publisering av artikkelen, opplyste Statsministerens kontor til Stortinget at nedtegnelsene i et dokument fra embetsverket som omtalte Solbergs habilitet ikke ble forelagt henne. Erna Solberg har i etterkant av dette uttalt til DN at hun ikke kan huske å ha blitt orientert om innholdet i dokumentet, og hun reagerer på DNs fremstilling om at hun ble advart. DN har på bakgrunn av den nye informasjonen endret formuleringer i artikkelen for å ta høyde for at Solberg ikke var informert om embetsverkets vurdering i det aktuelle dokumentet. Rettelsen ble gjort 25. oktober kl 19.38.

