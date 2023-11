Artikkelen fortsetter under annonsen

For ti år siden, da Erna Solberg ble Norges statsminister, laget Statsministerens kontor (SMK) et notat om habilitetsproblemer utløst av aktivitetene til hennes ektemann.

Som DN har skrevet, var det ikke bare aksjehandelen til Sindre Finnes som gjorde embetsverket bekymret, men også hans rolle og arbeid i Norsk Industri, som kunne «føre til inhabilitet for påtroppende statsminister».

Blant utfordringene var lobbyarbeid, som ifølge SMK omfattet å «øve press mot myndighetene dersom enkeltbedrifter ønsker det, og ellers drive «nettverksbygging opp mot ulike departementer».

Av hensyn til Solbergs habilitet, la SMK til grunn at Finnes ikke skulle kontakte hverken statsråder eller øvrig politisk ledelse i statsministerperioden. Embetsverket anbefalte i tillegg at Finnes' ikke «opptrer som rådgiver for bedrifter og aktører opp mot staten», og heller ikke har en aktiv rolle overfor Stortinget.

Les også: Høyres forsvarsminister kontaktet forsvarsdirektør etter øl med Sindre Finnes

Lobbyforvirring

De siste ukene har DN og andre medier skrevet om hvordan Finnes likevel drev politisk påvirkningsarbeid mens Solberg var statsminister, også inn mot politisk ledelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En forklaring på det, ifølge Solberg, er at han fikk lov:

Høyre-lederen sa til DN i oktober at Finnes fikk «noen unntak» fra hovedregelen om å ikke drive påvirkningsarbeid inn mot departementene, etter en «gjensidig muntlig forståelse» mellom henne selv, embetsverket og Finnes.

Dette er aksjeskandalen Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, handlet aksjer 3600 ganger mens hun var statsminister i perioden 2013–2021. Solberg sier mannen løy om omfanget.

Solberg sier handlene har gjort henne inhabil i flere saker hun behandlet som statsminister.

11. oktober 2013, noen dager før Solberg ble regjeringssjef, ble hun advart av Statsministerens kontor (SMK) om at ektemannens aksjehandel kunne skape problemer for henne.

Solberg ble gjort oppmerksom på at ektemannen handlet aksjer ved flere anledninger gjennom hennes åtte år som statsminister, blant annet gjennom årlige oppdateringer i aksjonærregisteret og spørsmål fra pressen.

Rett før kommunevalget høsten 2023 avslørte E24 at Finnes hadde handlet aksjer aktivt en rekke ganger i de siste månedene mens Solberg var statsminister. Noen dager etter at Høyre gjorde et brakvalg og ble landets største parti, avslørte Solberg selv at det var snakk om rundt 3600 handler.

Økokrim varslet tidlig at de vurderte etterforskning av Solberg og Finnes for innsidehandel, men annonserte fredag forrige uke at det ikke blir politietterforskning.

Til DN sa Solberg tidligere i høst at hun ikke visste om hun har mulighet og krefter til å gjenreise tilliten etter skandalen.

SMK er på sin side ukjent med at dette skal ha blitt avtalt. Daværende regjeringsråd Nina Frisak har heller «ingen erindring om slike unntak».

Nå, rett før Solberg tirsdag blir den første politikeren i ilden i kontrollkomiteens habilitetshøring, avviser hun at lobbyarbeidet til mannen reiser habilitetsspørsmål overhodet.

– Er det frustrerende for deg at SMK ikke kan bekrefte disse lobbyunntakene som du sier at mannen din fikk?

– De lobbyunntakene, eller de diskusjonene, har ingenting å gjøre med min habilitet. De berører ikke habilitetsspørsmål i det hele tatt, sier Solberg.

DN møtte henne til et kort intervju fredag, timer etter at Økokrim annonserte at hverken Solberg eller Finnes blir etterforsket for aksjehandlene. Solberg sa seg fornøyd med den avgjørelsen, som hun kalte en «milepæl». Samtidig mener hun habilitetsproblemene, som utgjør sakens politiske side, har en klar avgrensning:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er aksjespørsmålet som berører habilitet, sier Solberg.

– Men SMK var bekymret for at jobben til Finnes også kunne skape habilitetsproblemer?

– Jo, men det er ingen av de sakene som vært tatt opp knyttet til det, som medfører noen habilitetsutfordringer. Det er ganske store betenkninger knyttet til spørsmål om personer som jobber i interesseorganisasjoner i sånne sammenhenger. Det er en del av trepartssamarbeidet også å jobbe i Norsk Industri, sier Solberg.

Arbeiderpartiets Frode Jacobsen vil stille Erna Solberg til vegg. (Foto: Per Thrana) Mer...

Mener jobben er relevant

Nestlederen i kontrollkomiteen, Aps Frode Jacobsen, skal selv stille Solberg til veggs etter at hun først forklarer seg åpent fra klokken 08.35 tirsdag.

– Hvilket ansvar erkjenner Solberg at hun hadde for å ivareta sin habilitet, og hvordan gjorde hun det faktisk? Dette er kjernen i saken. Vi vil spørre om SMKs notat fra 2013, og dette omhandler habilitetsutfordringer både knyttet til aksjehandelen og Finnes' jobb, sier Jacobsen til DN.

– Det aller viktigste for oss er å få klarhet i hvordan Solberg kunne la være å undersøke sin egen habilitet nærmere i sine åtte år som statsminister, gitt bekymringene som oppsto fra starten av. For meg er det en gåte at det ikke ble gjort mer fra hennes side. Hun har ikke fremstått som tilstrekkelig opptatt av å ivareta sin habilitet som statsminister, enten det handler om Finnes' jobb eller aksjehandel.

Solberg har tidligere forklart at habilitetsvurderingen embetsverket anbefalte i 2013, om hvordan lønnsforhandlinger i Norsk Industri som ender i tvungen lønnsnemnd kunne gjøre henne inhabil, ble droppet ettersom hun ble forsikret at Finnes ikke skulle involvere seg i dette.

Hun har også forsvart at det ikke ble utarbeidet en egen habilitetsvurdering for aksjehandelen, basert på Finnes' forsikring om at han skulle slutte med kortsiktig handel – noe han altså ikke gjorde.

Solberg har samtidig innrømmet at hun kunne gjort mer for å få vite om omfanget av aksjehandelen. Hun har også sagt at hun burde sørget for å få en habilitetsvurdering om Norsk Hydro i 2021, basert på at mye av Finnes' investeringer i dette selskapet var kjent for henne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.