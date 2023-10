Artikkelen fortsetter under annonsen

Fem dager før Erna Solberg skulle ta over for Jens Stoltenberg som Norges statsminister 16. oktober 2013, uttrykte embetsverket sin bekymring: Det mente Solberg sto i fare for å bli inhabil, og at nødvendige avklaringer ikke var på plass.

Statsministerens kontor (SMK) knyttet habilitetsutfordringene til den påtroppende statsministerens ektemann, Sindre Finnes. Ifølge embetsverket var hans aktiviteter såpass utfordrende for Solbergs rolle som statsminister, at det ikke var nok å være bevisst på dem: I et notat 11. oktober anbefalte de at både Finansdepartementet og Justisdepartementets lovavdeling ble koblet inn for grundige ekspertvurderinger.

I dagene før Solberg ble statsminister i 2013, anbefalte embetsverket at det ble utarbeidet to ulike Finnes-vurderinger.

Begge ble droppet. Det får jusprofessor Eivind Smith til å reagere.

– Jeg har lenge ment at det groveste i Solberg-saken er at hun gjennom åtte år som statsminister overhodet ikke ser ut til å ha holdt seg oppdatert om forhold som kunne reise spørsmål om sin habilitet, sier han.

Solberg tok til tårene: – Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som jeg er i dag – Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det i en familie og i et ekteskap, sa tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg på pressekonferansen om ektemannen Sindre Finnes' aksjehandel fredag. 01:48 Publisert: 15.09.23 — 11:02

Så trøbbel i arbeidsoppgavene

Ektemannens aksjehandel var det ene problemet SMK mente burde vurderes av ekspertene. Finnes hadde orientert embetsverket om at han eide aksjer i et titall selskaper. Det var også kjent for SMK at han handlet med en viss hyppighet. Det kunne gjøre Solberg inhabil i flere saker, fryktet embetsverket.

Som DN tidligere har skrevet, ble det aldri gjort noen rettslig vurdering av aksjehandelen. Den ble avlyst, etter et muntlig løfte fra Solberg om at Finnes skulle slutte med kortsiktig aksjehandel.

– Derfor var det heller ikke behov for å forelegge de rettslige problemstillingene for Finansdepartementet og eventuelt også Lovavdelingen, har SMKs kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse forklart DN.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men Solberg ble ikke bare advart om aksjehandelen. Dokumenter fra SMK viser at embetsverket også var bekymret for hva Finnes jobbet med i Norsk Industri, der han var fagsjef.

SMK problematiserte det de kalte «to hovedoppgaver» i hans arbeid: Det ene var lobbyarbeid, der statsministerens ektemann bistår enkeltbedrifter som ønsker gjennomslag overfor myndighetene.

«Det inngår i SFs stilling å øve press mot myndighetene dersom enkeltbedrifter ønsker det», står det i notatet 11. oktober, der SMK fraråder at han driver påvirkningsarbeid mot statsapparatet.

Sindre Finnes og Erna Solberg avbildet sammen under førpremieren på den norske storfilmen «Krigsseileren» i fjor. (Foto: Heiko Junge/NTB) Mer...

Ingen spor av oppfølging

Den andre hovedoppgaven SMK la til grunn at Finnes jobbet med, var «generell rådgivning og arbeid med industriens rammebetingelser, herunder tarifforhandlingene». Også dette er problematisk, mente embetsverket: Det advarte om at dersom «Norsk Industri og eventuelt Finnes» blir involvert i tarifforhandlinger som ender i tvungen lønnsnemnd, «vil dette kunne føre til inhabilitet for påtroppende statsminister».

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Vår tilrådning er derfor at dette spørsmålet forelegges Justisdepartemenets lovavdeling for vurdering umiddelbart etter regjeringsskiftet», skrev SMK i sitt notat 11. oktober.

Et år senere varslet Solberg-regjeringen tvungen lønnsnemnd for å løse en vaskeristreik i Norsk Industri.

I dag klarer ikke SMK å finne «noen skriftlige anmodninger til Lovavdelingen i vårt arkiv» om en vurdering om hvordan Finnes' arbeid påvirker Solbergs habilitet. Det opplyser SMKs kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til DN. Hun tar forbehold om eventuell muntlig dialog som de ikke har oversikt over i dag.

DN har spurt om SMK mottok nye opplysninger eller forsikringer rundt Finnes' arbeidsoppgaver etter advarslene i notatet, som kan forklare at habilitetsvurderingen ble droppet. Dette finner SMK heller ingen skriftlige spor av.

– Vi kjenner ikke til videre oppfølging av dette notatet, men kan ikke utelukke at det har vært ytterligere dialog, svarer Hjukse.

Jusprofessor og habilitetsekspert Eivind Smith reagerer på at Solberg ikke fikk habilitetsutfordringene rundt ektemannen vurdert nærmere etter advarslene fra embetsverket. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Les også: Muntlig løfte fra Erna Solberg stanset rettslig vurdering av ektemannens aksjehandler

Solberg: – Unødvendig

DN har spurt Erna Solberg hvordan hun forholdt seg til embetsverkets råd om å få sin habilitet vurdert opp mot ektemannens arbeidsoppgaver. Hun forsvarer at vurderingen ble droppet.

– Slik jeg husker det, ble det ansett som unødvendig siden han ikke skulle jobbe med tarifforhandlinger i Norsk Industri, svarer Solberg i en epost.

– Snakket du med mannen din om hvordan embetsverket mente hans rolle i Norsk Industri kunne skape habilitetsproblemer for deg som statsminister?



– Ja, og han var tydelig på at han ikke skulle jobbe med tarifforhandlinger.

Solberg svarer ikke på om hun selv ga noen forsikring tilbake til embetsverket om Finnes' arbeidsoppgaver, slik hun gjorde om hans aksjehandel.

SMK har tidligere bekreftet til DN at embetsverket fikk en muntlig beskjed fra Solberg om at Finnes skulle slutte med kortsiktig aksjehandel. Denne forsikringen førte til at habilitetsvurderingen om aksjehandelen ble avlyst. Dette har SMK også forklart til kontrollkomiteen, som undersøker Solbergs sak.

– SMK tilrådet altså to ulike habilitetsvurderinger på bakgrunn av din ektemanns aktiviteter. Tenker du i dag at du burde sørget for at vurderingene ble gjort, for å være på den sikre siden?

– Så lenge disse spørsmålene ikke var aktuelle lenger, var konklusjonen at det ikke skulle være nødvendig, svarer Solberg.

Her hyller Solberg rederiet Wallenius Wilhelmsen – kort tid senere tikket det inn 300.000 kroner til Høyre I denne videoen fra 2021 hyller Høyre-leder Erna Solberg rederiet Wallenius Wilhelmsen. Kort tid senere tikket det inn 300.000 kroner til Høyre fra rederiets eier. Solbergs ektemann Sindre Finnes eide samtidig aksjer for en halv million kroner i rederiet. 01:06 Publisert: 27.09.23 — 10:19

Jusprofessor reagerer: – Eksplisitt råd

Men jusprofessor Eivind Smith ved UiO mener Solberg burde gjort mer for å forsikre seg om at hun ikke kunne bli inhabil som følge av tvungen lønnsnemnd i Norsk Industri.

– Hun fikk et eksplisitt råd fra Statsministerens kontor. Når hun ikke fulgte det opp den første gangen, tok hun desto større ansvar for selv å følge med dersom situasjonen skulle oppstå. Dette tilsier i seg selv at hun burde ha fulgt det opp da Norsk Industri ble involvert i tvungen lønnsnemnd, sier Smith, og viser til at dette skjedde et år etter SMKs advarsel.

Smith sier Finnes’ jobb i en mellomposisjon i Norsk Industri ikke i seg selv kunne gjøre Solberg inhabil ved en tvungen lønnsnemnd. Spørsmålet måtte vurderes i lys av både hvor høyt i Norsk Industri-systemet Finnes satt, og hans mulige involvering i tarifforhandlingene, mener han.

Selv om Finnes faktisk ikke ble involvert i slike forhandlinger senere, burde Solberg fått dette scenarioet undersøkt nærmere slik SMK anbefalte, ifølge Smith.

Solberg er forelagt kritikken, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Strid om lobby-unntak

Sindre Finnes avslår å kommentere saken via sin advokat, og viser til Norsk Industri for svar.

Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen vil ikke svare på DNs spørsmål om hvorvidt de ble orientert om embetsverkets bekymringer knyttet til Finnes' arbeidsoppgaver i 2013.

Han vil heller ikke svare på om Norsk Industri ga SMK informasjon om arbeidsoppgavene hans, etter at embetsverket først advarte om at de kunne gjøre Solberg inhabil.

– Vi har ingen kommentarer til dette på nåværende tidspunkt, skriver Lier-Hansen i en epost.

Da DN i slutten av september skrev at Sindre Finnes kjøpte Yara-aksjer for 372.000 kroner samtidig som arbeidsgiveren satt i forhandlinger om lønnen til Yara-ansatte, oppga Lier-Hansen at Finnes «ikke er en del av gruppen som jobber med tarifforhandlinger i Norsk Industri».

Nå svarer han også nei på direkte spørsmål om Finnes på noe tidspunkt var involvert i andre forhandlinger.

– Sindre Finnes har ikke vært involvert i tarifforhandlinger i Norsk Industri, skriver han til DN.

Avvisningen står i motstrid til hvordan SMK beskrev Finnes' arbeidsoppgaver i 2013.

Tallknuser

Den gangen la SMK også til grunn at Finnes ikke lengre skulle kontakte statsråder eller politisk ledelse i departementene som del av sitt lobbyarbeid i Norsk Industri, «av hensyn til påtroppende statsministers habilitet». De ønsket heller ikke at han opptrådte som rådgiver for bedrifter «opp mot staten i enkeltsaker».

I september opplyste Norsk Industri-sjefen til VG at det ble avtalt med SMK at Finnes «ikke skulle være involvert i noen saker knyttet til regjering, noe departement eller lobby».

– Han ble innelåst som tallknuser og jobbet kun som tallknuser. Det har vi alltid fulgt opp og han har aldri vært med på et møte knyttet til lobby og politikk, sa Stein Lier-Hansen.

Senere har DN og andre medier fortalt hvordan Finnes likevel drev påvirkningsarbeid mens Solberg var statsminister – og Finnes' arbeidsgiver har gått tilbake på tallknuserpåstanden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.