Mandag fortalte Erna Solberg at hun akter å fortsette som partileder og Høyres statsministerkandidat i 2025, til tross for aksjeskandalen som har ridd partiet som en mare siden kommunevalget i september.

– På hvilken måte har du diskutert denne beslutningen med Sindre?

– Jeg har snakket med ham litt frem og tilbake. Vi har i denne tiden både snakket om å gå av og snakket om å fortsette, sier Solberg til DN.

– Hvordan ser han på din beslutning?



– Jeg tror han er støttende til beslutningen. Vi var innstilt på at jeg skulle forsøke meg på en ny runde som statsminister.

– Han har lovet at han skal oppføre seg?



– Jajaja. Altså, det er ingen tvil om at dette også har vært en belastning for Sindre.

Rydder

Solberg har tidligere sagt at hun ikke visste om hun kom til å fortsette eller ikke.

– Spørsmålet er om man føler man kan gjenoppbygge tilliten, og om jeg har krefter til å gjøre det, sa hun til DN i starten av oktober.

Tidligere i høst fortalte DN at Ine Eriksen Søreide var den mest sannsynlige kandidaten til å etterfølge Solberg, dersom hun skulle bestemme seg for å gå av.

– Har du spurt Ine om hun var villig til å ta over?

– Jeg har ikke tenkt å gå inn på ulike samtaler jeg har hatt med partiet om dette.

– Sett utenfra, hvis du ser bort fra det formelle, så har flere statsråder gått av etter mindre alvorlige ting enn du og Sindre har stått i. Hvordan tror du det blir forstått?



– Jeg tror kanskje folk forstår forskjellen på å være statsminister og leder av et parti. Hadde jeg vært statsminister så har jeg vært åpen for at dette kunne falt ut annerledes. Nå er jeg partileder. Nå rydder vi i saken. Så skal vi gå videre.

Mistet tillit

– Hvordan ser du for deg at valgkampen i 2025 blir preget av denne saken?

– Det vil helt sikkert være noen som har mistet tillit til meg og derfor vil si at jeg aldri kan bli statsminister. Det vil være andre som vil komme videre. Så er det opp til partiet å velge hvordan vi fører valgkamp.

– Er det en lettelse for deg?



– Det er det. Så følte jeg også at det er en lettelse for partiet, at vi kommer et steg videre, istedenfor at vi skal gå inn i en limbosituasjon om hva jeg vil og hva de selv vil, sier Solberg.