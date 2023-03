Sørkoreanske stridsvogner ble vurdert som billigst og best. Så vant tyskerne. Hyundai fikk ikke levere stridsvogner til Norge, til tross for at de i finalerunden ble vurdert som billigst og best. – Det var en fair konkurranse helt til noe skjedde på politisk nivå, sier selskapets mellommann i Norge.

2 min Publisert: 16.03.23 — 16.56 Oppdatert: 2 dager siden