Det var et godt år for statlig-eide selskaper i for. Ifølge tall fra Statens eierrapport som NRK har fått tilgang til så har den norske stat fått 112 milliarder kroner i utbytte fra selskapene. Det er mer enn en dobling fra 2021 hvor staten tjente 59 milliarder.

– Utbyttene er betydelige og kommer hele samfunnet til gode. Midlene gjør det mulig blant annet å investere i det norske velferdssamfunnet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til NRK.

Inntektene kommer fra de 69 selskapene som den norske stat har et direkte eierskap i. Ved slutten av fjoråret var den totale verdien av statens eierandeler i selskapene på 1450 milliarder kroner.

'Equinor, som staten eier 67 prosent av selskapet, står for mer enn halvparten av inntektene med hele 768 milliarder. Olje- og gassprisene har som kjent skutt i været som følge av krigen i Ukraina, hvor vestlige land har i stor grad kuttet ut russisk gass og olje.

Lønnsfest for sjefene

En rekke toppsjefer fikk en kraftig lønnsøkning i fjor, deriblant Equinor-sjef Anders Opedal. Han fikk samlet en godtgjørelse på 19,6 millioner kroner, opp 10,9 prosent fra 2021. Den største økningen i 2022 fikk Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim. Hun fikk inn 15,7 millioner kroner i samlet godtgjørelse, opp 28,5 prosent fra 2021.

Sjef for Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, fikk nær 10 millioner kroner i fjor, opp 4 prosent. DNB-sjef Kjerstin Braathen tjente 15,4 millioner kroner, opp 2,7 prosent.

Nammo-sjef Morten Brandtzæg fikk økt sin godtgjørelse med hele 11,7 prosent i fjor, til om lag 11 millioner kroner. Godtgjørelse omfatter blant annet fastlønn, opptjent bonus og pensjonskostnader.

Ifølge næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har topplederne i snitt hatt lavere lønnsvekst enn snittet av befolkningen i 2022. Mens sjefenes lønnsvekst var på 3,3 prosent, var lønnsveksten for folk flest 4,3 prosent.