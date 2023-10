Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har et statsbudsjett som gir oss status quo med tanke på hva Norges Bank vil gjøre på neste rentemøte i november. Budsjettet gir ingen klare tegn til hva Norges Bank vil gjøre, da det fortsatt er mye usikkerhet – og det kommer det til å være helt til rentemøtet i november, sier makroøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Neste rentemøte i Norges Bank er 2. november, før årets siste den 14. desember.

Haugland oppsummerer budsjettet med å si:

– Det er marginalt på den ekspansive siden, men rimelig godt i tråd med forventningene fra Norges Bank.

– Min umiddelbare konklusjon at dette egentlig ikke bør gi noe ytterligere rentepress. Men sannsynligheten for en ny heving i desember er allerede svært høy, bare for å understreke dét, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Oljepengebruken foreslås 2,7 prosent av Oljefondet neste år, en økning til 409,8 milliarder kroner. Det er det samme som Norges Bank har anslått, og som ifølge sjeføkonom Hov i Handelsbanken ville bety en budsjettimpuls på null, altså et nøytralt budsjett.

Det foreslåtte budsjettopplegget for 2024, innebærer en budsjettimpuls på 0,4 prosent. Men på grunn av tekniske modellberegninger mener både Haugland og Hov at vi i praksis har å gjøre med et nokså nøytralt budsjettforslag.

– Ser vi heller på finansdepartementets beregninger av budsjettets antatte virkning på økonomien, mener de at budsjettet vil ha en nær nøytral virkning på aktiviteten i norsk økonomi, sier Hov.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets mener også at oljepengebruken er nokså moderat.

– Reaksjonen er at det ligger langt under handlingsregelen, selv om det fortsatt er en liten økning i overføringene fra Oljefondet. Budsjettet bidrar med en liten impuls på økonomien, men formelt sett er det på linje med det Norges Bank har lagt til grunn, sier Andreassen.

Han sier regjeringen kunne brukt 45 milliarder til, og fortsatt vært innenfor handlingsregelen, men at det hadde vært fullstendig uansvarlig gitt situasjonen økonomien er inne i.

Andreassen mener budsjettet i seg selv ikke vil bidra til at Norges Bank øker rentene mer enn hva de ser for seg.

Bache, ikke Vedum

Hov påpeker at det er sentralbanksjef Ida Wolden Bache som er spydspissen i kampen mot inflasjonen, og for å få ned rentene, ikke finansminister Vedum.

– Det må være mulig å innvende at vi ikke skal overdrive finanspolitikkens virkning på inflasjonen, og dermed renten. Finanspolitikken er ikke det mest effektive virkemiddelet for å finstyre inflasjonen ned mot målet. Den jobben er det heller Norges Bank som har, sier Hov.

Han mener styringsrenten har den fordelen at den påvirker inflasjonen gjennom flere kanaler, inkludert valutakursen.

– De beregningene vi kjenner til, utført av blant annet SSB og Finansdepartementet, ser ut til å vise forholdsvis små inflasjonseffekter av økt oljepengebruk i seg selv. Rent personlig mener jeg da at vi skal være forsiktige med å overtolke budsjettets betydning for rentesettingen fremover, sier Hov.

Andreassen sier budsjettet alltids kunne vært strammere, og at finanspolitikken dermed kunne bidratt noe til å få ned inflasjonen og rentene.

– Men det smerter. Nøkkelproblemet er at alle hater inflasjon. Det er bare én ting man hater mer enn den, og det er tiltakene som er nødvendige for å få inflasjonen ned. Være det seg gjennom finanspolitikken eller økte renter, sier Andreassen.

Stort sprik

I forslaget til statsbudsjettet anslår regjeringen at prisveksten (KPI) neste år blir 3,8 prosent, og at den ender på seks prosent i år og 2,5 prosent i 2025.

Sjeføkonom Haugland mener spriket mellom regjeringen og Norges Banks anslag er stort, og at det kan øke pengebruken ved neste korsvei.

– Vi merker oss at inflasjonsanslaget for neste år er et helt prosentpoeng lavere enn Norges Banks anslag. Om sentralbanken får rett, kan det ende opp med økt pengebruk når budsjettet skal revideres neste vår, sier Haugland.

