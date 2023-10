Artikkelen fortsetter under annonsen

Det sa Vedum da han møtte pressen utenfor statsrådsboligen på Gimle i Oslo fredag morgen.

– Ting er litt lysere i år enn i fjor. På skatte- og avgiftssiden vil det komme noen lettelser, sa finansministeren.

– Men dette er gjort innenfor en ansvarlig og trygg ramme. Det vil ikke komme som noen overraskelse på de som jobber med å sette renten, sa han videre.

Tror det merkes

Han fortalte videre at både enkeltmennesker og enkelte næringer vil merke endringene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det handler om folk og tryggheten for folk, men også tryggheten for Norge, for verden er litt slemmere med den forferdelige krigen som raser nesten i nærheten av døra vår. Derfor vi mye penger på forsvar, sikkerhet og beredskap. Det handler om tryggheten din og min, sa Vedum.

Samtidig håper han at barnefamilier blir fornøyde.

– Jeg tror de som har barn i barnehagen, blir veldig glade for at barnehageprisen halveres. Det er veldig målrettede og tydelige grep, spesielt mot barnefamilier og de eldste, spesielt det vi gjør på pensjon. En del av de som har hatt lav pensjon, er de som har merket prisøkningene veldig godt, sa Vedum.

Vedum: – Ting er litt lysere i år Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tror skattegrepene i statsbudsjettet vil bli tatt godt imot. Han varsler at det vil komme noen lettelser. 02:45 Publisert: 06.10.23 — 07:50

Serverte kaffe

Budsjettet blir lagt fram noe tidligere i år enn det pleier, og Vedum hadde derfor tatt med seg en termos med kaffe til pressen fredag morgen.

– Er det heltene? Jeg tror det blir en bra dag. Vi begynner litt tidligere enn vi pleier. Det pleier jo begynne klokken i Stortinget klokken 10, men i år så er det klokka 7. Nei, klokka 9, så derfor tenkte jeg det var fint med litt kaffe, sa Vedum.

Med både termos og pappkrus serverte han villig kaffe til journalistene utenfor boligen til finansministeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.