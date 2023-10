Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter massiv motstand fra vindkraftbransjen, justerer regjeringen forslaget fjorårets skattebombe for vindkraftbransjen:

Satsen på grunnrenteskatt senkes fra 40 til 35 prosent

Bedre overgangsordninger for eksisterende vindkraft

Høyprisbidraget avvikles fra 1. oktober

Kommuner med vindkraft skal få mer igjen

Hele vindkraftbransjen steilet da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst. Regjeringen ville dra inn 2,5 milliarder kroner mer fra vindkraft. I årets forslag er provenyet anslått til 300 millioner kroner.

– Vi trodde først at dette så mye bedre ut enn i fjor. Men når vi går nærmere inn i tallene, ser vi at bedringen er ørliten, sier Tord Lien. Den tidligere olje- og energiministeren er ansvarlig for kommunikasjon i Aneo, som eier en stor del av vindkraften i Trøndelag.

Han er ikke tilfreds med at regjeringen bare kutter satsen til 35 prosent, når oppdrett endte på 25 prosent etter massive protester i fjor.

– Det er vesentlig lavere overskudd i vindkraft enn i oppdrett, og satsen burde således vært lavere, sier Lien.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter å ha sett nærmere på tallene, mener han også at grunnrenteskatten ikke er utformet nøytralt på linje med olje- og vannkraft, slik statsministeren gir uttrykk for i pressemeldingen.

– For vindkraft argumenteres det med kontrollhensyn. Det er vanskelig å forstå hvorfor, sier Lien.

Vil skremme utlendingene

Regjeringen skriver at staten den første tiden kun vil ha marginale inntekter fordi det gis romslige overgangsordninger for næringen. Det er Lien ikke overbevist om.

– Det gis ikke kompensasjon for faktiske investeringer, det er helt håpløst. Internasjonale investorer vil reagere negativt på dette.

Han mener vindparker som er bygget må holdes skadesløst, slik at ordningen ikke virker tilbakevirkende.

– Det som er bygget, må holdes skadesløst. Vi trenger massive mengder ny kraft, og norske kommuner kommer ikke til å prioritere bygging av vindkraft. Da er det avgjørende å ikke skremme bort utenlandsk kapital.

Krigen er ikke over

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt og høyprisbidrag var det motsatt av hva bransjen hadde ventet i fjor. For fire måneder tidligere erklærte olje- og energiminister Terje Aasland at det igjen skulle satses på vindkraft på land, etter tre års pause i behandling av konsesjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det bransjen reagerte mest på var at grunnrenteskatten skulle innføres med tilbakevirkende kraft, og at skatten ble nær tredoblet for allerede bygde vindparker, som allerede har skrevet ned deler av investeringene. I tillegg skulle det ikke gis fradrag på investeringer på lik linje med olje- og vannkraftnæringen. En tredje faktor var at skatten skulle baseres på spotpris, mens store deler av vindkraftparkene har fastpris på 10 og 15 år frem i tid.

Vind- og solkraftutbyggeren Cloudberry, som ferdigstilte to vindparker i Odalen i fjor høst, beregnet at regjeringens forslag ville halvere verdien av de to vindparkene. Konsernsjef Anders Lenborg anslo at forslaget hadde redusert børsverdien av selskapet med 25–30 prosent.

Anders Lenborg i Cloudberry. (Foto: Nicklas Knudsen) Mer...

– Årets forslag er et lite skritt i riktig retning, men krigen er ikke over. Vi må få en bedre ordning, sier Lenborg.

Han viser til at statsbudsjettet nå skal til behandling, og at bransjen nå må sette sin lit til Stortinget.

– Hvis dette går igjennom, vil mange av utlendingene si at dette ikke er investerbart. Vi har allerede levd i et år med stor usikkerhet. Det er satt mål om å bygge mye ny vindkraft både vil vanns og lands, men uten utenlandsk kapital vil det bli svært vanskelig, sier Lenborg.

Vedum: – Ting er litt lysere i år Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tror skattegrepene i statsbudsjettet vil bli tatt godt imot. Han varsler at det vil komme noen lettelser. 02:45 Publisert: 06.10.23 — 07:50

Bransjen har hele tiden argumentert med at det ikke er noen superprofitt i vindkraft, slik det er i olje og gass, vannkraft og oppdrett.

Det bekreftet også SSBs beregning av grunnrenten, eller superprofitten, i de aktuelle bransjene fra 2010 til 2021:

Olje og gass: 4460 milliarder kroner

Vannkraft: 293 milliarder kroner

Oppdrett: 158 milliarder kroner

Vindkraft -2,5 milliarder kroner

Regjeringens begrunnelse for å øke skattene for en bransje som har hatt negativ grunnrente i 11 av 12 år, var at kostnadene for å bygge vindkraft ville falle, mens kraftprisene ville forbli høye. Dermed forventet regjeringen at superprofitten vil komme. I 2022 var det utvilsomt rekordprofitt i deler av bransjen.

Motsatt vei

Men siden har det gått motsatt vei. Prisen på å bygge vindkraft har økt formidabelt. Det første varselet kom da Equinor i vår skrinla Trollvind, som skulle gi hele 4,3 TWh havvind. Begrunnelsen var kraftig kostnadsøkning. Samtidig har regnet sendt kraftprisene rekordlavt. Etter 11 dager med negative priser i september, er snittprisen så langt i år på 75 øre på Østlandet, nær en tredjedel av de ni første månedene i rekordåret 2022. Det er på linje med året 2021.

Etter å ha mottatt kraftige protester fra en samstemt bransje, utsatte regjeringen i mai hele grunnskatten til i høst.

– Vi trenger mer kraft. Mye mer kraft, sa Terje Aasland samme dag.

Fullt i nettet

Stadig flere steder i landet får nå bedrifter beskjed om at det ikke er mer tilgjengelig kapasitet. Det gjelder både nye virksomheter og de som vil elektrifisere eksisterende industri. Torsdag meldte Europower at strømnettet i Vestfold er fullt frem til 2035, hvis det ikke kommer nytt inn. Fredag meldte landet største netteier, Elvia, at det har informert sine storkunder om at situasjonen er den samme på Østlandet, og at de kan måtte vente på ny strøm til 2030–2035.

Energikommisjonen, som la frem sin innstilling i februar, beregnet et behov på 40 TWh ny fornybar kraft før 2030.

Kommisjonen anslo at det var mulig å få på plass fem–ti TWh vindkraft på land og mellom fem og 20 TWh vindkraft til havs før tiåret er omme.

Regjeringen beregnet i fjor at grunnrenteskatt på vindkraft ville gi 2,5 milliarder kroner til statskassen i år, dersom den var blitt innført. Halvparten av provenyet skulle gå til kommunene.

At kommunene hvor det bygges vindkraft, skal få en større del av inntektene fremover, er både bransjen og regjeringen enige om.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.