Artikkelen fortsetter under annonsen

– Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har en svært viktig funksjon i vårt demokrati, og jeg kan forsikre om at regjeringen vil stille opp og svare på spørsmålene som komiteen har, både om sakene og om regler og retningslinjer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en epost til NTB.

Full åpenhet har også vært regjeringens holdning i de sakene som har vært i det siste, opplyser han videre.

– Alle har ønsket å være åpne og bidra med all informasjon som Stortinget ber om. Vi som er politikere er helt avhengige av tillit. Folk skal kunne ha tillit til at regjeringens beslutninger er upartiske og tatt på vegne av fellesskapet. Det kan det ikke være noen tvil om, sier statsministeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.