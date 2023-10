Artikkelen fortsetter under annonsen

Da Erna Solberg ble statsminister, kom Statsministerens kontor med en tydelig advarsel til ektemannen Sindre Finnes: Hans rolle i Norsk Industri kunne skape problemer for hennes habilitet.

«Det inngår i SFs stilling å øve press mot myndighetene dersom enkeltbedrifter ønsker det. Vår tilrådning er at SF ikke opptrer som rådgiver for bedrifter og aktører opp mot staten i enkeltsaker», heter det i et notat fra et møte Finnes hadde med Statsministerens kontor i oktober 2013.

Konklusjonen var klar: «Vi forstår det slik at SF av hensyn til påtroppende statsministers habilitet i sitt arbeid ikke vil kontakte statsråder/politisk ledelse i departementene. Vi er enige i dette.»

I dag sier Erna Solberg, Sindre Finnes og hans arbeidsgiver Norsk Industri at Finnes i 2013 ble enig med Statsministerens kontor om enkelte unntak fra denne enigheten. Dette var områder der Finnes kunne fortsette med politisk påvirkning samtidig som hans kone var statsminister.

– Da jeg tiltrådte som statsminister i 2013, var det helt selvsagt at det måtte føre til noen begrensninger for hva Sindre kunne gjøre i sin jobb. Han ble generelt frarådet å ha direkte kontakt opp mot departementene og underliggende virksomheter, men med noen unntak, som arbeidet med grønn skipsfart. Dette var en gjensidig muntlig forståelse mellom Sindre og Statsministerens kontor, som også jeg var kjent med, sier Erna Solberg til DN.

Sindre Finnes beskriver avtalen slik, via sin advokat Thomas Skjelbred:

– Sindre Finnes opplyser at han høsten 2013 ble enig med daværende regjeringsråd Nina Frisak, om at han ikke skulle ha politisk kontakt eller møter med departementene i tiden Erna var statsminister, med noen avtalte unntak, blant annet knyttet til etableringen av Grønt skipsfartsprogram.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri viser til det samme unntaket.

– I samråd med Statsministerens kontor har ikke Sindre jobbet opp mot regjeringen i perioden Erna var statsminister. Et unntak er at han jobbet med grønn samferdsel, både til lands, til vanns og i lufta, sier han.

Ikke kjent med Finnes' unntak

I dag sier både Statsministerens kontor og Nina Frisak at de ikke er kjent med at Sindre Finnes fikk enkelte unntak for hvor han kunne drive politisk påvirkning. Vårt Land har også omtalt saken.

– Vi kjenner ikke til at det var noen avtale som beskrev hva Sindre Finnes kunne gjøre og ikke gjøre i sitt arbeid for Norsk Industri, og i vårt arkiv finner vi ingen dokumenter om dette, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse.

Hun viser til notatet fra oktober 2013.

– Der går det frem at embetsverket på SMK forsto det slik at Sindre Finnes av hensyn til påtroppende statsminister sin habilitet i sitt arbeid ikke ville kontakte statsråder og politisk ledelse i departementene. Vi kjenner ikke til videre oppfølging av dette notatet, men kan ikke utelukke at det har vært ytterligere dialog.

DN har også spurt daværende regjeringsråd Nina Frisak om hun inngikk en muntlig avtale med Sindre Finnes som åpnet for enkelte unntak.

– Jeg har ingen erindring om slike unntak, sier hun til DN i dag.

Konfrontert med dette, svarer Erna Solberg:

– Slik jeg opplevde det var den rådende oppfatningen på Statsministerens kontor, på bakgrunn av samtaler Sindre hadde med embetsverket, at det ikke var problematisk at Sindre jobbet med grønn skipsfart i jobben sin i Norsk Industri. Dette har heller aldri vært problematisert overfor meg før nå.

Frontet satsing

I årene som statsminister var Erna Solberg flere ganger involvert i arbeidet med grønn skipsfart – det samme temaet ektemannen fikk drive lobbyvirksomhet om. Solberg-regjeringen lovet en storstilt satsing for å fornye den norske flåten med lånegarantier og støtteordninger til rederier.

Sommeren 2019 lanserte regjeringen en handlingsplan for grønn skipsfart. Erna Solberg frontet selv satsingen da rapporten ble lansert på den elektriske Nesoddferja Tidevind.

– Satsingen på grønn skipsfart er et viktig grep i klimapolitikken. Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker næringen og vi bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt. Slik bidrar vi til vekst og arbeidsplasser langs hele kysten, sa Solberg under lanseringen.

Noen måneder senere ledet Erna Solberg en rundebordskonferanse med et 30-talls topper fra shippingbransjen. Konferansen kom i stand etter at Solberg selv ba Grønt skipsfartsprogram, organisasjonen Finnes hadde jobbet med, om å arrangere møtet.

I statsbudsjettet samme år økte regjeringen satsingen på grønn skipsfart med 100 millioner kroner til hurtigbåter og lasteskip. Året etter lanserte regjeringen en låneordning for å erstatte eldre fartøy med null- og lavutslippsfartøy. I 2021 ble ordningen utvidet til å gjelde også for offshoreskip.

Parallelt med sitt påvirkningsarbeid for grønn skipsfart, handlet Sindre Finnes aksjer i Aker BP, Equinor, DNB, Klaveness, Norsk Hydro, Wilh. Wilhelmsen og Yara. Alle disse selskapene er partnere i samarbeidsprosjektet Grønt Skipsfartsprogram.

– Ikke problematisk for min habilitet

I dag sier Erna Solberg at hun ikke ser noen problemer med at Sindre Finnes fikk jobbe med påvirkningsarbeid for grønn skipsfart.

– Ble denne rollen noen gang problematisert?

– Ikke som jeg kan huske. Det er flere hensyn å ta her. Jeg er helt enig i at det må være noen rammer for hva ektemannen til en statsminister kan gjøre og ikke gjøre i jobben sin, men samtidig må ektemannen til en statsminister kunne jobbe. I dette tilfellet godtok Sindre store innstramninger for sitt yrkesliv, men fikk tillatelse til å jobbe med grønn skipsfart, som det da var åpenhet rundt, sier Solberg.

– Hvordan vurderte du din habilitet til å jobbe med grønn skipsfart?



– Jeg tror vi må sette en strek i sanden her. Aksjehandelen Sindre har holdt på med uten å fortelle meg om den, er dypt problematisk. Det har fått store konsekvenser i form av at jeg burde ha meldt meg inhabil i saker jeg har vært med på å behandle som statsminister. Det DN spør om nå, er noe helt annet, sier Solberg.

Hun mener temaet er for stort og for generelt til at det skulle påvirket hennes habilitet.

– At Sindre har jobbet i Norsk Industri, blant annet med grønn skipsfart, er ikke problematisk for min habilitet. Grønn skipsfart er et veldig stort tema, og altfor generelt til at jeg skulle meldt meg inhabil i alle saker om det, bare fordi min mann, som en av veldig mange personer i næringslivet og organisasjonslivet, tidvis har jobbet med denne tematikken.

– Vurderer du habiliteten din annerledes i dag?

