DN har bedt Statsministerens kontor (SMK) om «en oversikt over all korrespondanse mellom Sindre Finnes og Statsministerens kontor vedrørende hans aksjehandler fra 2013-2021».

SMK har svart med en oversikt som viser at Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, kun hadde kontakt med Statsministerens kontor om aksjehandel ved to anledninger: 11. oktober 2013 og 29. oktober 2014. Begge journalpostene er merket «habilitet».

Erna Solbergs pressesjef, Cato H. Fossen, har tidligere uttalt dette til E24:

– Både ved tiltredelse i 2013 og senere orienterte Sindre Finnes embetsverket på Statsministerens kontor om hvilke aksjer han eide. Da han senere ved et tilfelle var i tvil om han kunne gjøre et konkret kjøp, spurte han dem om råd.

Han la også til at Solberg til enhver tid hadde «tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i, til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten.»

Sindre Finnes handlet en rekke aksjer i årene etter siste kontakt med Statsministerens kontor. DN er ikke kjent med om det har vært muntlig kontakt mellom Finnes og SMK i perioden.

Nå sier Erna Solbergs pressesjef at de ikke kan svare på spørsmål før Sindre Finnes har utarbeidet en oversikt over all aksjehandel.

– Erna har varslet at Sindre Finnes nå utarbeider en oversikt over sin aksjehandel i perioden 2013–2021. Vi vil komme tilbake til alle spørsmål vedrørende denne saken så raskt oversikten fra Sindre Finnes er klar, skriver Erna Solbergs pressesjef Cato Fossen til DN.

DN har bedt Sindre Finnes om kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

Ble advart

DN har tidligere omtalt at Sindre Finnes gjennomførte minst 74 aksjehandler mens kona var statsminister. Mandag skrev E24 at Finnes også handlet aksjer 72 ganger i selskapet Nekkar i løpet av 2020 og 2021.

Ifølge avisen tjente Finnes rundt 415.000 kroner på handlene i Nekkar.

På dette tidspunktet hadde Sindre Finnes for lengst blitt advart om at aksjehandelen kunne skape problemer for hans kone, statsminister Erna Solberg.

I et brev fra 2013 fra SMK til Sindre Finnes og påtroppende statssekretær ved SMK, Julie Brodtkorb (H), advarte SMK om Finnes aksjehandel. Brevet ble sendt 11. oktober 2013.

Her kommer det frem at Sindre Finnes opplyste at han handlet aksjer en til to ganger i måneden.

«Etter beste evne»

I brevet skriver SMK at det for Solberg vil «oppstå vanskeligheter med å holde seg løpende orientert om bevegelsen i porteføljen, og det vil da være vanskelig å ha oversikt over porteføljens betydning for hennes habilitet i behandlingen av saker i regjeringen.»

«Vi tilrår at det uansett ikke handles med aksjer/finansielle instrumenter i tiden frem til ny regjering har lagt frem endringer i statsbudsjettet 2014», skriver SMK. Brevet ble sendt kort tid før Solberg-regjeringen gjør endringer i Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag, høsten 2013.

– Hvilke råd ga du din mann om aksjesalg?

– Jeg rådet Sindre til å ha et møte og dialog med embetsverket på Statsministerens kontor om disse problemstillingene. Det viser dette dokumentet at han har hatt. Utover det rådet jeg ham til å følge regler og råd for dette. Det har han svart både meg og dere i pressen at han har forsøkt etter beste evne å gjøre, og det er det jeg legger til grunn, skrev statsminister Erna Solberg i en epost til DN tidligere.

– Foretok Justisdepartementets lovavdeling en vurdering av Finnes aksjehandel slik SMK anbefalte?

– Da Sindre den gangen valgte å avstå fra kortsiktig aksjehandel, var det heller ikke nødvendig å forelegge spørsmålet for Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling. Sindre solgte senere en del av aksjene og orienterte om hvilke han valgte å beholde, sa Solberg.