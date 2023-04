Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg kan bekrefte at jeg har trukket søknaden. Jeg er ikke i en posisjon hvor jeg kan ta stilling til denne jobben nå. Derfor valgte jeg å trekke søknaden, sier Stian Jenssen.

Som DN nylig fortalte var han en av to søkere til den prestisjetunge jobben som ekspedisjonssjef for sikkerhetspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet.

Men Jenssen har også lovet Stoltenberg å være ved hans side til perioden som Nato-sjef er over, etter planen 1. oktober.

Avgjørende for Stoltenberg

Normalt skulle en etterfølger som Nato-sjef vært bestemt nå, men jo nærmere toppmøtet i juli kommer, desto mer sannsynlig er det at Stoltenberg blir bedt om å fortsette, i hvert fall til 75-årsmarkeringen i april 2024. Og så lenge Stoltenberg er i Nato, skal også Jenssen være stabssjefen hans.

– Han skal være her så lenge jeg er her, det har vært avgjørende for at jeg har vært villig til å fortsette, fortalte Stoltenberg til DN tidligere i år.

Når Jenssen nå har trukket UD-søknaden, tyder det på at han og Stoltenberg ikke kan være sikre på at perioden deres er over i høst. I UD tolkes i hvert fall nyheten som et klart tegn på at det igjen går mot forlengelse. I 2024 vil Stoltenberg ha sittet ti år som generalsekretær.

På besøk til Ukraina

Alle gangene Stoltenberg er blitt spurt av pressen den siste tiden, har han gjort det klart at han ikke søker forlengelse og ikke har noen annen plan enn å gå av 1. oktober. Det har fredag ikke lyktes DN å få en kommentar fra Stoltenberg. Torsdag var Stoltenberg for første gang siden Russlands invasjon på besøk i Ukraina. Fredag er han i Ramstein, Tyskland.

Med Jenssen ute fra søkerlisten, står det bare én kandidat til jobben som ekspedisjonssjef: Norges ambassadør i Canada, Jon Elvedal Fredriksen (53). Han har vært ambassadør til Ukraina og ikke minst sjef for internasjonal avdeling ved Statsministerens kontor.