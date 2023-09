Artikkelen fortsetter under annonsen

Like før nyheten om Anniken Huitfeldts brudd på habilitetsreglene sprakk, hadde Støre og Huitfeldt en samtale og gjennomgåelse av saken. Basert på denne sa Støre at han fortsatt hadde tillit til sin utenriksminister.

Men Støre vil ikke opplyse om Huitfeldt i samtalen fortalte at hun hadde fått et råd fra eget embetsverk om at det tryggeste for ektefellen å investere i fond.

– Meldingen fra Anniken er at hun har gjort en feil. Hun burde informert om ektemannens aksjekjøp. Hun var ikke klar over det. Det er det jeg legger til grunn. Hun har lagt frem hele saksforholdet og beklaget feilen. Da har ikke jeg mer å legge til, sier han.

– Jeg vil ikke dele fra samtalen vi hadde, men hovedbildet er at hun i starten av august så at det ikke var som det burde være, og brakte all informasjonen frem. Det er en feil at hun ikke skaffet seg informasjon over aksjene mannen hadde, og kunne gi det klare rådet at han ikke burde eie aksjer, sier statsministeren.

Både Frp og MDG har nå tatt til orde for at Huitfeldt må gå av som statsråd.

– Det står de fritt til å gjøre. Kontrollkomiteen må få stille sine spørsmål. Vi skal svare på alle. Vi har tillit til Anniken Huitfeldt, sier Støre.

– Ingenting har endret seg den siste uken?

– Nei.

Tryggest med fond

Da Huitfeldt la frem habilitetssaken for offentligheten forrige uke, opplyste hun ikke at hun hadde fått noen anbefaling fra sin daværende utenriksråd, Tore Hattrem.

Huitfeldt fortalte bare at hun hadde en samtale med Hattrem om aksjer og habilitet, hvor hun informerte om hva ektefellen Ola Flem hadde oppgitt til henne: At ektefellen gjennom sitt investeringsselskap hadde investeringer «mest i aksjefond, og noen enkeltaksjer».

Ifølge Huitfeldt stilte Hattrem spørsmål rundt mannens selskap, men ingen oppfølgingsspørsmål rundt hvilke selskap mannen var investert i.

– Jeg sa at det tryggeste er å investere i fond, skrev Hattrem til DN mandag om samtalen med Huitfeldt.

Etter at Huitfeldt gikk på som statsråd har ektefellen solgt og kjøpt aksjer over hundre ganger. Huitfeldt sier at hun først ble klar over omfanget og hvilke aksjer mannen eide i august i år.

Hverken i pressekonferansen eller i pressemeldinger som følge av habilitetssaken har Huitfeldt selv opplyst at hun ga rådet videre til sin mann, men sagt at hun advarte han om å kjøpe våpenaksjer.

Mandag kveld skrev ektefellens advokat, Pan Farmakis i Langseth Advokatfirma, i en epost til DN at Huitfeldt skal ha gitt rådet fra Hattrem videre til mannen.

På spørsmål fra DN om hvorfor ektefellen likevel fortsatte å handle enkeltaksjer trass rådet, svarer advokaten at Flem trodde enkeltaksjer var innenfor rammen av aktsomhet, og at det meste av investeringer har vært i aksjefond.

To råd fra embetsverket

Rådet fra Hattrem var ikke det eneste rådet Huitfeldt fikk fra embetsverket.

Ifølge TV 2 fikk alle regjeringensmedlemmene klar beskjed fra Statsministerens kontor om at ektefellers aksjehandel og daytrading kan skape habilitetsproblemer.

– Huitfeldt har fått to råd fra embetsverket om dette.

– Ja, og hun har gjort en feil, ved at hun ikke gikk inn da og sjekket mannens aksjehandler. Hadde de reglene som nå gjelder i håndboken for politisk ledelse, som jeg skjerpet i forrige uke, vært der da, så tror jeg ikke denne situasjonen hadde oppstått. Nå har jeg svart på dette, sier Støre.

Da Anette Trettebergstuen måtte gå av som kulturminister, var det et poeng for Støre at hun hadde trosset råd fra embetsverket da hun utnevnte venner til verv.

– Hva er forskjellen? Her har det også vært råd som ikke er blitt lyttet til?

– I den saken var det klar inhabilitet i forhold til den personen som så ble utnevnt. Huitfeldt har fortalt og forklart at hun ikke har visst, inntil hun tok dette opp i august.

– Hvis man ikke vet, er det greit?

– Det er en feil, men en feil som stiller seg i en annen kategori.

Senterpartiets nestleder og minister for høyre utdannelse, Ola Borten Moe, måtte gå av i sommer som følge av brudd på habilitetsreglene ved aksjekjøp.

– Hvorfor er det forskjellig fra Huitfeldt sin sak?

– Her er det aktivt kjøp, kunnskap om eget eierskap og om saken som ble behandlet i regjering. Huitfeldt hadde ikke den kunnskapen, sier Støre.

Ikke gått gjennom sak for sak

Huitfeldt har konkludert med at hun har vært inhabil i flere saker som følge av mannens aksjehandel, men vil ikke opplyse om hvilke saker det gjelder.

– Hvilke saker er det Huitfeldt har vært inhabil?

– Det har jeg ikke gått igjennom sak for sak. Jeg har tatt utgangspunkt i det som nå er klart og som hun har lagt frem.

Huitfeldt har lagt vekt på at ektefelles kjøp av enkeltaksjer stort sett har vært basert på en modellportefølje fra analysebyrået Investtech. DNs gjennomgåelse viste at han bare hadde fulgt rådene derfra i under halvparten av tilfellene. Statsministeren ønsker ikke svare på spørsmål om Huitfeldts uttalelser om investeringene.

– Spørsmål om hans investeringer må han svare for selv. For henne gjelder det samme. Hun burde skaffet informasjon om det. Hadde hun gjort det, kunne hun gitt et annet råd til mannen, sier han.

– Men dere har ikke gjort egne undersøkelser av dette?



– Det endrer ikke, etter min mening, historien, som er at hun gjorde feil fra start ved å ikke skaffe seg full oversikt fra start og gi han et annet råd, og den feilen har hun vedgått, sier han.

