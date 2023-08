Artikkelen fortsetter under annonsen

– I dag skriver vi historie, sa Jonas Gahr Støre på åpningen av verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen, i Nordsjøen.

Kronprins Haakon er også til stede på åpningen.

– Både vi og Europa trenger mer kraft. Krigen i Ukraina har forsterket situasjonen. Og kraften bør være fornybar, dersom Europa skal nå klimamålene, sa Støre.

Hawynd Tampen * Verdens største flytende havvindpark. * Hywind Tampen skal forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene i Nordsjøen med strøm. * Vanndybden er mellom 260 og 300 meter. Turbinene er montert på flytende betongstruktur med felles forankringssystem. * Prosjektet kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp i året, tilsvarende utslippene fra 100.000 personbiler. * Parken består av elleve vindturbiner med en samlet kapasitet på 88 MW. * Turbinene vil årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft. * Statsforetaket Enova har tildelt støtte på rundt 2,3 milliarder kroner. Næringslivets NOx-fond har støttet prosjektet med 566 millioner kroner.

De elleve vindturbinene som utgjør Hywind Tampen 140 kilometer utenfor kysten av Vestlandet, skal forsyne plattformene på Gullfaks-feltet og Snorre-feltet med ren kraft.

Den planlagte produksjonen på 88 megawatt skal dekke 35 prosent av strømbehovet på olje- og gassinstallasjonene.

Sluttregningen har endt på 7,4 milliarder kroner.

– Ja, det er dyrt, men noen må gå i forkant, sa Støre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.