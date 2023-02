Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag nedsatte Arbeiderpartiets landsstyre valgkomiteen som skal sette samme partiets nye topplag for de neste to årene.

Hele Ap-ledelsen står på valg når partiet samles til landsmøte første helgen i mai. Både Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Bjørnar Skjæran har uttalt at de er veldig motiverte til å fortsette.

Partisekretær Kjersti Stenseng er den eneste i dagens ledelse er taus om egen fremtid. Til DN vil hun ikke svare for om hun tar gjenvalg, om hun har lyst eller bestemt seg:

– Dette har jeg tenkt å prate med valgkomiteen.

– Har du bestemt deg for hva du vil?

– Det skal jeg prate med valgkomiteen om.

– Har du lyst til å fortsette da?

– Det skal jeg prate med valgkomiteen om.

Stenseng har sittet som partisekretær siden 2015, og det er hun som har ansvar for organisasjon og valgkamp i Ap. i

Etter at Hadia Tajik forsvant ut av ledelsen i fjor som følge av pendlerbolig-sakene, har Ap fortsatt med en vakant nestlederstilling. Valgkomiteen må avklare om Ap skal fortsette med en – eller ha to nestledere.

Kunnskapsminister Tonje Brenna trekkes frem som en svært aktuell kandidat. AUF har allerede avklart at de ønsker henne som ny nestleder.

Et annet spørsmål valgkomiteen må bale med er om det bør gjøres utskiftninger i Aps mektige sentralstyre. Sentralstyret er kritisert for å være for topptungt. Av i alt 20 sentralstyremedlemmer sitter åtte i regjeringen og tre er toppledere i LO.

Fornyelse

Overfor DN er Støre åpen for å gå tilbake til å ha to nestledere etter landsmøtet i mai.

– Jeg har sagt at det er mange grunner for at vi har to nestledere når vi har krevende økonomiske tider og sitter i regjering. Vi har et stort parti å følge opp. Valgkomiteen får gjøre sine vurderinger, men jeg åpner for at to kan være en god løsning.

Arbeiderpartiet har i lengre tid slitt på meningsmålingene, og har de siste ukene ligget stabilt under 20-tallet.

– Målingene er ikke alle tiders om dagen. Tilsier det at en større endring i ledelse eller sentralstyret kan gi en oppsving før valget?



– Jeg tenker at en valgkomité alltid skal tenke fornyelse, både på generasjon, og nye folk som skal få muligheter til å ta ansvar, sier Støre.

– Er det noen nye folk du tenker på?

– Ja, det er det. Og de skal jeg dele med valgkomiteen. For noen år siden var spørsmålet om hvor den neste generasjonen i Ap er. Det er det ingen som lurer på nå. I regjering, blant ordførere, i kommunene og så videre, er det mange dyktige folk som viser vei.

En som har utmerket seg i det siste er Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, som har ledet Aps energiutvalg.

– For eksempel ei i Stavanger?

– Det er mange eksempler. Jeg har ikke behov for å nevne noen foran andre. Men jeg føler meg trygg på det, at det som var en sårbar situasjon for noen år siden nå er trygg.

– Giske, da?



– Nå er det valgkomiteen som skal gjøre jobben sin, og den er godt sammensatt til å gjøre kloke valg.

På spørsmålet om sentralstyret er blitt for topptungt, svarer Støre at et sentralstyre bør være representativt og at grasroten skal kunne kjenne seg igjen.

– Så det kan være god grunn til å få en annen balanse når det gjelder andre verv i sentralstyret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik skal lede Aps valgkomité for første gang. Også hun svarer ordknapt om det er behov for å gjøre store endringer.

– Det har jeg heller ingen formening om. Det er diskusjoner vi skal ta i valgkomiteen, sier LO-sjefen som understreker at hun først må bli valgt før hun skal sette i gang med jobben.