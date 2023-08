Artikkelen fortsetter under annonsen

Sandra Borch blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister, etter Ola Borten Moe gikk av tidligere i sommer. Samtidig overtar Geir Pollestad rollen som ny landbruks- og matminister.

– Jeg vil først og fremst takke Ola Borten Moe for jobben han har gjort i regjering som forsknings- og høyere utdanningsminister. Han har vært en handlekraftig og modig statsråd, sa Jonas Gahr Støre (Ap)

Støre sier at Borch er en klok og løsningsorientert som var viktig da valget skulle tas.

– Sandra Borch blir nå ny statsråd, og sektoren havner i erfarne og handlekraftige hender, sa Støre om utnevnelsen av Borch som ny forsknings- og høyere utdanningsminister.

Geir Pollestad er det Støre omtaler som en «gryteklar» statsråd.

– En av grunnene til at jeg er glad for å få Geir inn i regjering, er at han oppfyller det jeg ser på som viktig i regjering, nemlig statsråder som tar ansvar og kan bidra utover sitt eget felt. Regjeringen er et lag, sa Støre om utnevnelsen av Geir Pollestad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter flere habilitetsbrudd i regjeringen i løpet av sommeren, legger ikke Støre skjul på at det er forventninger til de ferske statsrådene.

– Mitt motto, og det tror jeg Geir Pollestad og Lubna Jaffery vet, er at de får én ettermiddag på seg før de er oppe i fart, og det er jeg trygg på at kommer til å skje, sa Statsministeren under pressekonferansen.

Habilitet

Sandra Borch tar over stillingen som forsknings- og høyere utdanningsminister to uker etter at Ola Borten Moe (Sp) innrømmet å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved aksjekjøp i Kongsberggruppen.

I januar deltok Borten Moe på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte han aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberggruppen.

Kongsberggruppen eier 25 prosent av Nammo via den finske våpenleverandøren Patria.

– Det skjer at folk gjør feil. Realiteten er at vi har flinke folk. Det viktige for meg er at vi får gjennomført skiftet og får fortsatt med politikken. Så håper jeg at Ola forblir en viktig stemme i norsk samfunnsdebatt og politikk fremover, sa Støre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Støre sa at for valgkampen har kontrollsaken i Stortinget etter sommerens habilitetssaker og bruddet på aksjehandelsreglene ingen betydning. Samtidig har kontrollkomiteen en viktig jobb å gjøre, og vi skal stille opp med alle svar, sa han.

– Og hvis det er behov for å gjøre endringer i regelverket vi har, så har jeg satt i gang fagfolkene på Statsministerens kontor for å se på det, sier Støre.

Han understreket at arbeidet med å sikre at reglene følges, kommer til å bli prioritert «hele veien»

– Når regjeringen møtes på torsdag blir det sak én bare å forsikre oss om at reglene er forstått og lest. Jeg vet de er det, men det er greit å ta en fot i bakken. Det tror jeg Pollestad, som nå tiltrer som statsråd, har fått erfare i gjennomgåelsen som er i forkant, sier Støre.

Ønsker en statsråd som ikke fornekter forskning

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV har troen på Geir Pollestad som landbruksminister.

– Jeg har svart belte i Geir Pollestad etter å ha jobbet med ham i mange år og sammenhenger. Han er handlekraftig og pragmatisk, noe som virkelig trengs i jordbrukspolitikken nå, sier Fylkesnes i SV til NTB.

Nestleder og utdannelsespolitisk talsperson Abid Raja i Venstre ytrer også flere forventninger til Sandra Borch, samtidig ønsker han den nye ministeren lykke til.

– Jeg håper vi får en statsråd som ikke fornekter forskning, men som omfavner den og løfter den opp, selv om statsråden kanskje ikke er enig i innholdet, sier Raja til NTB.

Dette er habilitetssakene 20. juni innrømmet kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at hun brøt regjeringens habilitetsregler da hun utnevnte en venn til styreverv i Wergelandsenteret.

at hun brøt regjeringens habilitetsregler da hun utnevnte en venn til styreverv i Wergelandsenteret. 23. juni trakk Anette Trettebergstuen (Ap) seg som kultur- og likestillingsminister etter brudd på habilitetsreglene ved å utnevne venner til flere viktige og betalte verv. En av vennene var fadder til Trettebergstuens sønn og Trettebergstuen er fadder til barnet til en venn hun foreslo til et verv.

seg som kultur- og likestillingsminister etter brudd på habilitetsreglene ved å utnevne venner til flere viktige og betalte verv. En av vennene var fadder til Trettebergstuens sønn og Trettebergstuen er fadder til barnet til en venn hun foreslo til et verv. 21. juli trakk Ola Borten Moe (Sp) seg som Senterparti-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister etter brudd på regjeringens habilitetsregler ved å delta på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til Nammo. Kort tid før hadde han kjøpt aksjer i Kongsberggruppen, et selskap med betydelig eierandel i Nammo. Inhabiliteten ble avdekket av E24.

seg som Senterparti-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister etter brudd på regjeringens habilitetsregler ved å delta på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til Nammo. Kort tid før hadde han kjøpt aksjer i Kongsberggruppen, et selskap med betydelig eierandel i Nammo. Inhabiliteten ble avdekket av E24. De tre sakene gjorde at kontroll- og konstitusjonskomiteen på stortinget 27. juli besluttet å åpne kontrollsak mot regjeringens håndtering av habilitetsspørsmål.

Greco er Europarådets antikorrupsjonsorgan, som jevnlig undersøker korrupsjonsforebygging hos sine 46 medlemsstater. Europarådet er ikke tilknyttet EU.

Flere statsråder har gått

Ola Borten Moes sak føyer seg inn i rekken av brudd på habilitetsreglene som er blitt rullet opp denne sommeren. Først ut var kunnskapsminister Tonje Brenna, deretter kulturminister Anette Trettebergstuen, som gikk av som følge av hendelsene, i tillegg til NHH-rektor Øystein Thøgersen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.