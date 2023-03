Artikkelen fortsetter under annonsen

– Rundt oss er det krigen i Ukraina som får synlige effekter mange steder. Flyktninger kommer til lokalsamfunnene, men vi ser det også i budsjettarbeidet, sier Støre til pressen før regjeringen går i gang med budsjettkonferansen.

– Det å ta ansvar i denne tiden og sørge for at folk får trygghet i livene sine, er regjeringens viktigste ansvar, fortsetter Støre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum trekker fram noen områder som regjeringen vil prioritere.

– Vi må bruke mer ressurser på forsvar, beredskap og sikkerhet. Den opptrappinga har vi brukt mye tid og ressurser på det siste året, og vi kommer til å måtte trappe mer opp.

Vedum trekker også fram at mange flere er i arbeid i år enn på samme tid i fjor, og at det nye budsjettet må sikre dette fremover.

– I privat sektor er det 102.000 flere i arbeid, sier finansministeren.

Regjeringen møtes til budsjettkonferanse to ganger i året. Først i mars, da grunnlaget for arbeidet med neste års statsbudsjett blir lagt. Deretter i august.

