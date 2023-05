Artikkelen fortsetter under annonsen

– Norge og andre allierte har fra første stund støttet Ukraina i deres rettmessige kamp for frihet og selvstendighet, våpenstøtte fra Norge og andre vestlige land er avgjørende for Ukraina i krigen, og vi vil støtte Ukraina så lenge det er nødvendig. Gjennom Nansen-programmet vil Norge bidra med militær, humanitær og sivil støtte til sammen 75 milliarder kroner over fem år, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Tirsdag holdt han et møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på Statsministerens kontor i forbindelse med Natos uformelle utenriksministermøte i Oslo denne uken.

Støre og Stoltenberg diskuterte blant annet Natos forhold til Ukraina og hvordan Sverige, Finland og Norge kan samarbeide i Nato under møtet.

Tre hovedsaker

Denne uken møtes 31 Nato-utenriksministre samt den svenske utenriksministeren i Oslo til uformelle samtaler i forkant av Nato-toppmøtet i Vilnius i juli.

Hele 250 delegater og 300 pressefolk er ventet til møtet.

Tre hovedsaker står på dagsordenen både i Oslo og Vilnius,