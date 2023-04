Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen, alle unntatt Høyre og Venstre, har besluttet å åpne sak om praktiseringen av statens retningslinjer for lederlønn, opplyser SV i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Kontrollsaken er rettet mot tidligere næringsminister Iselin Nybø (V), for at hun innvilget 2,5 millioner i lederlønn til Tone Lunde Bakker da hun fikk jobben som administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge i 2021.

Dette er betydelig over statens lønnstak på to millioner kroner i årslønn.

– Jeg er glad for at flertallet i komiteen åpner sak. Dette er viktig fordi det understreker viktigheten av å overholde prinsippene for lederlønn i staten, og at enhver regjering har et politisk ansvar for det, sier Audun Lysbakken, SVs representant i kontrollkomiteen.

– Lønnstaket på to millioner har vært tema i Stortinget en rekke ganger, sier Audun Lysbakken (SV). (Foto: Per Thrana) Mer...

– Lønnstaket på to millioner har vært tema i Stortinget en rekke ganger. Vi mener derfor det er helt naturlig at Stortinget fører kontroll med at retningslinjene blir fulgt. I en tid med økende ulikhet er moderasjon på toppen dessuten et viktig signal til hele samfunnet, sier Lysbakken, og legger til:

– Vårt mål med å åpne sak er å komme til bunns i hvordan dette skjedde, vurdere om det er grunnlag for kritikk mot forrige regjering og forsikre oss om at retningslinjene vil bli fulgt i fremtiden.

I januar i år opplyste Jan Christian Vestre i et svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen at styret som skulle ansette ny administrerende direktør for Eksfin ikke fant egnede og aktuelle kandidater innenfor lønnsrammen på to millioner kroner, og derfor anså situasjonen som ekstraordinær.

Tone Lund Bakker ble innstilt som administrerende direktør i mars 2021, og interimsstyret kom frem til at man måtte påregnes å vurdere lønn som oversteg lønnstaket på to millioner kroner for å rekruttere Lund Bakker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nybø ble orientert om dette i midten av april samme vår, og en uke senere besluttet næringsdepartementet å gå videre med forhandlinger med Lund Bakker, med beskjed om å «tilstrebe så lav så lønn som mulig», men om nødvendig inntil 2,5 millioner kroner.

Staten opererer fremdeles med lønnstak på to millioner kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.