Mandag sendte kontroll- og konstitusjonskomiteen et brev til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) med 18 spørsmål om håndteringen av terrorangrepet i kjølvannet av Mehls redegjørelse i Stortinget om hendelsen.

Komiteen ber om en oversikt over hvilke initiativer Mehl tok i forkant av hendelsen, som er relevant for politiet og PSTs håndtering, hvilke initiativer Mehl gjorde i etterkant av terroren og evalueringsrapporten gjort av hendelsen.

Spørsmål om avlyst markering

To dager etter angrepet 25. juni ønsket Pride å arrangere en støttemarkering for ofrene. Etter et møte i Regjeringens sikkehetsutvalg (RSU) ble arrangementet avlyst.

Et utvalg som har evaluert håndteringen av terrorangrepet gir politidirektør Benedicte Bjørnland kritikk for at hun anbefalte å avlyse støttemarkeringen. Dette stilte Mehl og statsminister Jonas Gahr Støre seg bak. Komiteen vil vite hvem som tok beslutningen om å avlyse arrangementet og hvordan beslutningen ble fattet.

Også statsminister Jonas Gahr Støre får spørsmål av kontrollkomiteen: Den vil ha innsyn i hvordan beslutningen om å avlyse arrangementet ble tatt.

I etterkant har det blitt kjent at avlysningen er et mulig brudd på Grunnloven.

Kontrollkomiteen vil vite hvorfor Mehl fortsatt mener at det var rett å avlyse arrangementet.

Kontakt med de skeive

Komiteen ber også om en oversikt over hvilke kontakt justisministeren har hatt med det skeive miljøet i tiden etter angrepet og hvilke initiativer og møter hun har takket nei til.

Mehl må også forklare hvorfor krisekommunikasjon ble overlatt til frivillige organisasjoner og arrangører.

Varselet

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) må også svare kontrollkomiteen.

Han må blant annet svare for hvilke evalueringer som er gjort og planlagt av 25. juni-angrepet, og må gi en redegjørelse for departementets videre oppfølging.

Komiteen spør Gram om hvorfor E-tjenesten ikke formidlet til PST varselet de sendte fem dager før angrepet, var basert på E-tjenestens egen innhentingsoperasjon.

Gram må også svare for hvorfor e-tjenesten ikke utarbeidet en nedgradert versjon av varselet slik at PST kunne dele varselet om et mulig terrorangrep med politiet.

