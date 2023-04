Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag legger Riksrevisjonen frem en svært kritisk rapport om stortingsrepresentanters ytelser. Det blir fremmet sterk kritikk, nivået som brukes når vaktbikkja finner alvorlige svakheter, feil og mangler.

– Kritikken er betydelig, både mot presidentskapet, administrasjonen og stortingsrepresentanter, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Mye tyder på at feilene som er avdekket i disse sakene, har svekket tilliten til Stortinget. Det er svært alvorlig, og derfor bruker vi vår sterkeste kritikk, sier riksrevisoren.

Riksrevisjonens samlede inntrykk er at:

Stortingets presidentskap ikke har hatt tilstrekkelig kontroll på at ordningene har blitt forvaltet på en tilfredsstillende måte.

Stortingets administrasjon har forvaltet regelverk, informasjon og kontroll på en svært mangelfull måte.

Flere av stortingsrepresentantene har ikke vært oppmerksomme på hvilket selvstendig ansvar som ligger i å benytte seg av de økonomiske ordningene.

– Vår viktigste folkevalgte institusjon har ikke hatt orden i eget hus, sier riksrevisoren, som sier «betydelige feil» rundt etterlønn og andre ytelser har skapt en tillitskrise for Stortinget.

Stortingets ordninger ved fratredelse I opptil tre måneder etter avgang kan avgåtte representanter få fratredelsesytelse tilsvarende full godtgjørelse.

Etter dette kan de få maksimalt 12 måneder med etterlønn, som er 66 prosent av gjeldende godtgjørelse. For å få etterlønn må det dokumenteres at søkeren er aktivt arbeidssøkende eller gjennomfører kompetanseheving.

Inntekt og arbeid skal rapporteres inn.

Flere millioner

Den kraftigste kritikken er rettet mot etterlønnsordningen.

Riksrevisjonen mener de følgende forholdene er sterkt kritikkverdige:

Flere av landets folkevalgte har ikke overholdt opplysningsplikten og har derfor mottatt for mye fratredelsesytelse og/eller etterlønn.

Stortingets presidentskap og Stortingets administrasjon har ikke sikret større klarhet i regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn, over tid.

Stortingets administrasjon har ikke fulgt opp om de som har mottatt fratredelsesytelse og etterlønn, har hatt annen inntekt i ytelsesperioden, og om ytelsen har blitt korrekt avkortet.

Et sentralt funn er at 61 representanter ikke har informert om alle relevante forhold av betydning for ytelsen. Dette kaller riksrevisor Schjøtt-Pedersen «sterkt kritikkverdig». 51 av dem har mottatt for mye fratredelsesytelse og/eller etterlønn.

– Det er overraskende å konstatere at en tredjedel har mottatt for mye. Det er langt større enn det vi hadde forventet. Det andre er at det er overraskende og frustrerende å se omfanget av systemfeil, som vi avdekker ikke minst i Stortingets administrasjon, sier han.

Riksrevisoren trekker frem motstridende bestemmelser, retningslinjer, informering og skjemaer.

– Representanter skal følge lover og regler, men det er også viktig at de er mulig å forstå.

Vil kreve tilbake

Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier administrasjonen umiddelbart vil følge opp enkeltsakene i rapporten med sikte på å få en endelig avklaring av sakene så raskt som mulig.

– I de sakene der det urettmessig er utbetalt for mye, vil det bli krevd tilbakebetaling. Dette må vi gå nærmere inn i under behandlingen av den enkelte sak. Det gjelder også spørsmål om eventuelle andre konsekvenser.

Schjøtt-Pedersen sier det ikke lå i Riksrevisjonens mandat å ta stilling til strafferettslige eller skattemessige spørsmål rundt ordningene.

Artikler i DN

Granskningen av etterlønnsytelsen kom som følge av en serie artikler i DN. Den viste hvordan politikere som mottok fratredelsesytelse og etterlønn fra Stortinget hadde jobb og inntekt uten at dette ble rapportert inn. Det ble også dokumentert manglende kontroll av ordningen, helt tilbake til innføringen på 1960-tallet.

Som følge av DNs saker er over to millioner krevd tilbake fra til sammen 14 eks-representanter. Dette inkluderer seks av de syv som har fått beløp over 100.000 urettmessig.

Stortinget har også gjennomført en rekke endringer tilknyttet ytelsene de siste årene. Kontrollen er kraftig strammet inn, og forslag fra et utvalg om endringer er til behandling.

Fakta om Riksrevisjonens undersøkelser. Pendlerboliger: Har stortingsrepresentantene fått pendlerboliger i tråd med regelverket?

Fratredelsesytelse: Har stortingsrepresentantene fått fratredelsesytelse i tråd med regelverket?

Etterlønn: Har stortingsrepresentantene fått etterlønn i tråd med regelverket?

Reiseutgifter: Har Stortinget og Stortingets administrasjon etablert et tilstrekkelig system for kontroll av stortingsrepresentantenes dekning av reiseutgifter?

Forvaltning av ordningene: Har Stortinget og Stortingets administrasjon forvaltet de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter i tråd med regelverket?

Undersøkelsen omfatter hvordan rundt 500 representanter har bruk. På det meste går undersøkelsen tilbake til 2009.

Også representantenes pendlerboliger og reiseregninger har vært under lupen for Riksrevisjonen etter flere artikkelserier i Aftenposten.



«Det er ikke tilfredsstillende at Stortingets administrasjons kontroll av reiseregninger har vært mangelfull», har Riksrevisjonen kommet frem til.

Kontrollorganet kommer også frem til at alle representanter som har disponert pendlerbolig har oppfylt vilkårene for tildeling.

«Riksrevisjonen legger avgjørende vekt på at etter det daværende regelverket. Dermed var det tilstrekkelig å være folkeregistrert mer enn 40 kilometer fra Stortinget», skriver Aftenposten og viser til at tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde krav på pendlerbolig siden han formelt sett var folkeregistrert på gutterommet hos sine foreldre.