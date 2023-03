Artikkelen fortsetter under annonsen

GARDERMOEN: Kirsti Bergstø, nyvalgt leder i SV, holdt en tordentale mot Sveits-farerne i talen til landsmøtet søndag.

– Røkke ranet kysten og stakk av til Sveits. Han kan ryke og reise for min del! sa hun fra talerstolen til både latter og applaus fra salen.

Tidligere i år tok statsminister Jonas Gahr Støre til orde for at politikere bør føre en mindre polariserende retorikk i den offentlige debatten om skatt og rammevilkår for næringslivet. Den nyvalgte lederen benyttet landsmøtetalen til å gå i strupen på både milliardær Kjell Inge Røkke og tidligere statsminister Erna Solberg.

Fra podiet satte hun fattige, uføre og lavtlønnede opp mot de hun mener «har vondt i formuen» etter regjeringen og SVs skatteøkninger de siste årene.

– Men jeg skal ikke være helt urimelig. For det er jo en gruppe som ville fått det mye bedre med Erna og Sylvi. De er ikke så mange, men de har mye. Vi snakker om de aller rikeste, på toppen av samfunnet, sa hun.

Uttalelsen vekker streke reaksjoner hos næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tar avstand fra slike merkelapper og uttalelser. Vi trenger alle i det grønne skiftet: lønnsmottagere, jobbskapere og industribyggere, folk i by og bygd og innen privat og offentlig sektor, sier han og legger til:

– Å be folk som skaper jobber i Norge om å ryke og reise er bare tull. Jeg vil heller ønske utflytterne velkommen tilbake til verdens beste land, Norge. Her skaper vi og deler til det beste for alle.

Vondt i formuen

– De som har fått så vondt i formuen at de har måttet flykte til Sveits. Og når de styrtrike står klar til avreise, vil ikke Erna engang forsøke å nappe litt i bagasjelappen de tvihold på. Hun vil ikke si at en liten eske i det enorme flyttelasset må bli igjen – fordi det er rett og rimelig at fellesskapet får litt igjen av det som fellesskapet har bidratt til å bygge opp, sa SV-lederen.

Bergstø mener det er «usolidarisk» og «litt unorsk å mene at alle skal bidra, unntatt de som har aller mest.»

– Derfor må vi få på plass en exitskatt, en utflytterskatt. Vi må sørge for at samfunnskontrakten ikke revner. For det kan den fort gjøre når vanlige vaktmestere, helsefagarbeidere og sjåfører betaler en mye større andel av inntekten sin i skatt enn de som stikker, sa hun.

– Gøy å vinke til flyene

Finanspolitiks talsperson i Høyre, Helge Orten, mener Bergstøs retorikk er splittende og polariserende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hun viser lite respekt for de som investerer i norske bedrifter og som skaper arbeidsplasser og verdier vi alle nyter godt av. Det er ikke SV som har bygget landet, men folk i by og bygd med gode ideer, risikovilje og et engasjement for lokalsamfunnet sitt. Det er sikkert gøy for SV å vinke til flyene på vei til Sveits, men til syvende og sist går dette utover velferdssamfunnet vårt, sier harn.

Orten mener regjeringens skattepolitikk, med god hjelp fra SV, har økt den politiske risikoen for næringsvirksomhet og investeringer i Norge.

– Det blir vanskeligere for bedrifter å skaffe seg de pengene de trenger for å investere, vokse og skape større verdier. Jeg skulle heller sett at politikerne bidro til å skape fellesskap og ro i urolige tider, sier han.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener alle vil bli fattige med Bergstøs skattepolitiske linje.

– Det virker som den nyvalgte radikale lederen i SV ikke har forstått noe av hva som har skapt velferdssamfunnet vi alle nyter godt av. Hun gikk til angrep på både de som skaper arbeidsplasser og verdier, og hun gikk til angrep på arbeidslinjen som vi er helt avhengig av for at samfunnet skal gå rundt, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.