Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tror det vi ser her er representativt for en forventning hos Høyres rike sponsorer. De forventer at valgkampstøtte skal gi en eller annen form for innflytelse eller tilgang, sier Audun Lysbakken.

Den tidligere SV-lederen reagerer på DNs sak om hvordan milliardær Kristian Siem fikk i stand et møte med Arbeidsdepartementet i 2014. Etter at han først ble avvist av departementet, tok Siem kontakt med Osvald Bjelland, ektemannen til daværende kulturminister Thorhild Widvey (H).

«Jeg har arbeidet aktivt for å få denne regjeringen valgt, med mange års innsats i tillegg til ikke ubetydelige beløp fra meg personlig», skrev Siem til Bjelland.

Bjelland involverte ektemannen til Sylvi Listhaug, ektemannen til Erna Solberg og sin egen kone. Det endte med at Siem fikk i stand et møte med politisk ledelse i Arbeidsdepartementet likevel, noe han takket Bjelland for.

«Jeg takker for ditt bidrag», skrev Siem til Bjelland.

– Uvanlig og spesielt

Nylig skrev DN om hvordan Sindre Finnes og Osvald Bjelland – ektemennene til Erna Solberg og Thorhild Widvey – i kulissene forsøkte å påvirke sammensetningene av statlige styreverv under Solberg-regjeringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Noen har mailet sammen

Audun Lysbakken mener DNs journalistikk «gir et interessant innblikk i koblingene mellom en borgerlig regjering og deler av landets økonomiske elite».

– Høyre må svare på om dette er et eksempel på noe som er vanlig, og om disse miljøene har en ekstra privilegert tilgang når Høyre styrer, sier Lysbakken, som i dag representerer SV i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Bakgrunnen for Kristian Siems ønske om et møte med Arbeidsdepartementet var stor misnøye med Arbeidstilsynets anmeldelse av og prosess mot broren.

Lysbakken kaller behandlingen av Siem for uvanlig og spesiell.

– Det finnes ingen regler mot at statsråder setter seg ned og ser på enkeltsaker – iblant er det også veldig fornuftig. Men det er uvanlig og spesielt at det skjer på denne måten. Det er ikke hvem som helst som kan bringe en klage på behandlingen av sin bror helt inn til statssekretærens bord. Det sier noe om at dette er mektige miljøer, sier han.

Lysbakken sier saken illustrerer hvorfor det er viktig med fullt innsyn om hvem som står bak økonomiske valgkampbidrag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Denne saken sier noe om hvilke samfunnsinteresser som blir lyttet til og hvem som får ekstra lett tilgang når Høyre inntar regjeringskontorene. Det understreker også hvorfor det er viktig at det er kjent hvor pengene kommer fra, sier Lysbakken.

– En regjering skal ta utgangspunkt i hva som er best for helheten og ikke gi utenforstående noen form for vetorett eller krav på gjenytelser.

Elitesamrøre

Lysbakken har tidligere argumentert for at Kontrollkomiteen også må se på eldre saker fra Solberg-regjeringen i den kommende høringen om habilitet. Han mener likevel at DNs saker «handler mer om makt enn om habilitet», og derfor er på siden av kjernen av kontrollkomiteens arbeid.

Det mener ikke Rødt, som i VG har tatt til orde for å kalle inn både Sindre Finnes og Osvald Bjelland, samt tre statsråder og tidligere generalsekretær i Høyre til kontrollhøring i Stortinget.

– Avsløring etter avsløring tyder på at det har foregått et elitesamrøre mens Erna Solberg var statsminister, og at det var fornuftig at kontrollkomiteens sak omfatter tidligere regjeringer. Vi må til bunns også i Solberg-regjeringens habilitetsforhold, sier stortingsrepresentant Seher Aydar.

Hun varsler at Rødt vil be om dokumentasjon for å ettergå kontakten Kristian Siem hadde med Arbeidsdepartementet, som i 2014 ble ledet av Frps Robert Eriksson.

– Denne saken viser at det borgerlige maktnettverket ikke bare eksisterte, men trolig også at det ble brukt og at det munnet ut i konkret handling fra Solberg-regjeringen.

Valgkamp på like vilkår

Leder av Stortingets kontrollkomité Peter Frølich svarer slik på spørsmålet om det er riktig at komiteen også ser på forhold fra forrige regjering.

– Kontrollkomiteen ser på flere habilitetssaker knyttet til tre ulike statsråder i Støre-regjeringen. Det er de eneste kjente habilitetsbruddene. Vi ser også på om praktiseringen av regelverket er god nok, og om det er blitt endret, sier Frølich.

Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug svarer slik på DNs spørsmål om man får noe igjen for å gi penger til Høyres valgkamp:

– De fleste som gir penger til Høyre ønsker å utjevne noe av forskjellen mellom partiene som oppstår fordi LO gir enorme pengesummer til partiene på venstresiden. Uten store og små private bidrag til Høyre hadde vi ikke fått en valgkamp på noenlunde like vilkår i Norge.

Kristian Siem har sagt til DN at Bjelland gjorde «intet» for ham i saken. På spørsmål om Høyre-givere får ekstra hjelp eller tilgang på noe vis, svarte han:

– Jeg har aldri fått det og er ikke kjent med at andre har fått det.

Osvald Bjelland ønsket ikke å kommentere dialogen med Siem. Han mener DNs artikkel bygger på stjålet materiale, skrev han i en epost:

– Epostene er mer enn ti år gamle, og utgjør et utvalg fra en postkasse med mange tusen eposter, som jeg i dag ikke har noen mulighet for å kontrollere. Jeg må be om forståelse for at jeg ikke kan gi noen form for aksept til DNs fremgangsmåte ved å kommentere denne typen materiale.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.