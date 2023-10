Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

I statsbudsjettforslaget regjeringen la frem fredag morgen, blir det klart at den foretar relativt små endringer på skatte- og avgiftsnivå.

Følgende er blant hovedpunktene:

Personskatten holdes omtrent uendret, med noen få hundrelapper i skattelette for personer med årsinntekt opp til 800.000 kroner. For de med bruttolønn over én million kroner øker skatten med en snau tusenlapp.

Den midlertidige arbeidsgiveravgiften endres.

Regjeringen innfører deler av EUs klimapakke.

Den effektive skattesatsen for landbasert vindkraft reduseres fra 40 prosent til 35 prosent. I tillegg fremskyndes utfasingen av høyprisbidraget.

«Luksusskatten» utsettes.

Oljepengebruken økes til 409,8 milliarder kroner.

Fra politisk hold renner det inn med reaksjoner fra både interesseorganisasjoner og stortingsrepresentanter:

– Vi er i ei dyrtid. Alt blir dyrere. Dette budsjettet fjerner ikke matkøene, og det hjelper ikke familier som har fått titusenvis av kroner i økte renter. Her må det sterkere lut til, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

– Vi kan bedre enn dette. Vi står i ei tid hvor folk som sliter får det verre, og de med vanlig lønn rett og slett ikke får det til å gå rundt, fordi renta og prisene er høye. Det må regjeringa ta på større alvor, legger hun til.

Erna Solberg, partileder hos Høyre, anser budsjettet som stramt:

– Dette budsjettet er stramt for næringslivet og stramt for det vi skal leve av i fremtiden. Det kommer på toppen av manglende vilje til å modernisere og effektivisere offentlig sektor. Det er et budsjett som ikke legger til rette for en bærekraftig finansiering av velferden til fremtidige generasjoner.

«Abdiserer» mot inflasjonen

– 1 av 5 nordmenn er bekymret for om de kan betale regninger og lån framover. Dette budsjettet løser ikke deres bekymringer. Regjeringen abdiserer i kampen mot inflasjonen og Støre og Vedum overlater hele jobben til Norges Bank, sier Sveinung Rotevatn, finanspolitisk talsperson i Venstre. Han mener «faren for rentehevinger» ikke blir mindre, ettersom det i budsjettet er lagt opp til å bruke «rikelig med oljepenger».

Sveinung Rotevatn, finanspolitisk talsperson i Venstre.

Han reagerer også på at den midlertidige arbeidsgiveravgiften videreføres, og kaller det en «permanent straffeskatt».

– I budsjettet hadde regjeringen en reell sjanse til å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften, med første år med inntekter fra grunnrenteskatt fra havbruk. Når de ikke benyttet seg av den sjansen i år så gjør de det trolig aldri. De straffer bedrifter over hele landet for å ansette folk med høy kompetanse, det er å gå baklengs inn i framtiden.

Hos MDG reagerer finanspolitisk talsperson Lan Marie Berg på at budsjettet vil gjøre at Norge står på stedet hvil hva gjelder å nå klimamål.

– Det regjeringen gjorde i fjorårets budsjett har gitt minimal uttelling for klimaet, og i årets budsjett ligger det inne en rekke grep som tar oss i feil retning, sier hun, og oppsummerer:

– Dette synes jeg var et stusselig og uansvarlig budsjett. Det er hverken bra for klimaet eller for de som har minst.

«To brødskiver i uka»

Fremskrittspartiets nestleder Hans Andreas Limi reagerer på at gjennom endringene i inntektsskatten leverer skattelette tilsvarende «to brødskiver i uka» for lavtlønte.

– Budsjettaperne er de som jobber, bor alene og må greie seg på en inntekt mens alle utgifter stiger, sier Limi.

FrPs nestleder Hans Andreas Limi reagerer på at regjeringen ikke gjør mer for folk med lave inntekter.

Limi biter seg merke i at oljepengebruken er 100 milliarder større sammenlignet med hva regjeringen foreslo for et år siden, og mener regjeringen burde fått mer ut av dem:

– Det er rett og slett godt gjort å bruke 100 milliarder kroner mer uten å evne å hjelpe dem som nå sliter mest, sier Limi.

– Vi mener regjeringen prioriterer feil i dette budsjettet. De burde holdt igjen på den offentlige pengebruken, blant annet gjennom å videreføre effektiviseringstiltakene i offentlig sektor som Solberg-regjeringen innførte, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrFs finanspolitiske talsperson.

Ville ikke komme med flere overraskelser

I fjor på samme tid kom regjeringen ble flere skatteoverraskelser - kraftbransjen fikk servert høyprisbidrag og grunnrenteskatt, oppdrettsnæringen fikk grunnrenteskatt og formueskatten ble oppjustert.

I tillegg innførte regjeringen en ekstra, midlertidig arbeidsgiveravgift for lønnstagere med årsinntekt over 750.000 kroner.

De brå, og forholdsvis uventede skatteendringene vakte sterke reaksjoner i både enkeltbransjer og fra næringslivet som helhet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum i månedene frem mot dagens statsbudsjettforslag forsøkt å trygge næringslivet gjennom å gjentatte ganger si at det ikke vil komme store skatteendringer i statsbudsjettet for 2024.