«Den sista sovjetstaten»

Slik lyder tittelen på en smått sagnomsust Affärsvärlden-kronikk om Støre-regjeringens Norge, skrevet av den svenske investoren Staffan Salén (55). Tittelen spiller på den svenske næringsministeren Björn Rosengrens famøse karakteristikk av Norge for vel 24 år siden.

Kronikken er blitt delt av en rekke finansprofiler på sosiale medier. Investor Øystein Stray Spetalen har trukket frem Salén som et sannhetsvitne på hvordan landet vårt nå oppfattes utenfra.

Salén selv sier til DN at han er positivt overrasket over all oppmerksomheten. Han mener kronikken leses som en advarsel til alle venstrepartier.

– Mitt grunnleggende syn er at den nåværende skattepolitikken er veldig skadelig for Norge. Den norske regjeringen har blandet sammen sosialdemokrati med sosialisme. Det er to helt forskjellige ting, sier Salén.

Salén styrer familieselskapet Salénia ab, som han eier sammen med sin bror Erik Salén. Selskapet eier børsnoterte aksjer for vel 10,3 milliarder svenske kroner. I tillegg kommer en rekke unoterte aksjer.

Salén har latt seg forskrekke av at LO-sjef Peggy Hessen Følsvik erklærte «payback time» og sa at «de rike skulle tas». Han avviser at det eksisterer et ulikhetsproblem i de skandinaviske landene.

– Alle personer jeg kjenner som har lykkes økonomisk, vil gjerne betale skatt og gi tilbake til sitt eget land, men på et tidspunkt blir skattene så voldsomme at man ikke kan beholde kontrollen over eget selskap i det lange løp. Da er det naturlig at man gjør avveininger rundt hvor man vil bo.

– Sveriges absolutt største

Salén ser en veldig klar parallell til Sverige på 70- og 80-tallet, da formuende svensker rømte landet som følge av de høye skattene. Han får ikke sagt tydelig nok hvor skadelig kapital- og hjerneflukten var for Sverige.

– Den gang hadde vi formuesskatt, arveskatt, og marginalskatt over hundre prosent dersom du hadde feil type inntektsmodell. Det var uhørt høye skatter, noe som presset mange svenske gründere og bedriftseiere ut av landet, hovedsakelig til England og Sveits. Ikke sjelden tok de også med seg selskapene sine.

Ikea-gründer Ingvar Kamprad. (Foto: Fabrice Coffrini/Afp/NTB) Mer...

Ikea-gründer Ingvar Kamprad og Tetrapak-familien Rausing var blant de mest profilerte svenske skatteflyktningene, og med seg tok de selskapene sine. Totalt sett kostet flukten Sverige et hundretall milliarder kroner, ifølge Salén.

– Det ble kjempeskadelig for Sverige, og skadene ble delvis permanente. Skattebeløpene som gikk tapt for Sverige var så store at formuesskatten bare ble symbolsk, sier Salén.

Staffan Salén Alder: 55 Toppsjef for familieselskapet Salénia AB, som han eier sammen med sin bror Erik Salén. Brødrene er tredjegenerasjons eiere. Salén-familien bygde opprinnelig formuen på shipping. I dag er det et rendyrket investeringsselskap med børsnoterte aksjer for 10,3 milliarder kroner, der eiendomsselskapet Sagax utgjør mesteparten med 8,7 milliarder kroner. I tillegg eier selskapet en rekke unoterte selskaper. De hel- og deleide virksomhetene i Salénia har en samlet årlig omsetning på rundt 26 milliarder svenske kroner.

I 2004 fjernet den sosialdemokratiske regjeringen skatt på arv og gaver, og tre år senere fjernet den borgerlige regjeringen formuesskatten.

En rekke rike svensker har flagget formuen hjem igjen fra utlandet. Salén trekker frem H&M-familien Persson, finansmannen Fredrik Lundberg og flere fra Rausing-slekten.

I 1991 var 67 prosent av den samlede formuen til de 50 rikeste svenskene eid fra utlandet. I 2019 var andelen nede på 39 prosent, ifølge den liberale tankesmien Timbro.

– Det er også et spørsmål om hvilke effekter man har unngått etter at disse skattene ble fjernet. Nå vil jeg si at vi har et veldig bra bedrifts- og bedriftseierklima her, sier Salén.

For lønnstagere er det ikke fullt så gunstig. Sverige har høy marginalskatt på lønnsinntekter, som slår inn fra et relativt lavt nivå. Det bidrar til at det samlede skattetrykket er nokså høyt.

– Utrolig merkelig

Salén sier i fullt alvor at politisk risiko er blitt et tema i det svenske kapitalmiljøet, slik også den tidligere svenske finansministeren Anders Borg har fortalt DN.

Sett bort ifra den generelle beskatningen, er det særlig de brå skatteendringene på oppdrett og vind- og vannkraft som skal ha skapt frustrasjon.

– Svenske investorer reagerer på skattepolitikken som føres. Skatten på fornybar energi fremstår veldig merkelig når man vil ha grønn omstilling. Og oppdrettsnæringen er vel Norges mest vellykkede næring ved siden av oljen, så for meg virker det rart at den skal beskattes på en slik måte.

– Norge er et land vi har nær tilknytning til, og derfor er det også et av de første markedene vi ser på når det skal investeres utenfor Sverige. Men med den politikken som føres nå, er det skapt en betydelig usikkerhet. Og den er ikke Norge tjent med.

Salén bruker kanskje ikke ordene «pill råtten» om den norske kronen, men han føler seg trygg på at skattepolitikken ikke har bidratt til økt kroneappetitt.

– Å analysere valutaer er veldig vanskelig, men utstrømmingen av kapital, kombinert med økt politisk risiko, har ganske sikkert ikke være positivt for den norske kronen.

Salén er også overrasket over at regjeringen har strammet inn på bruken bemanningsbyråer. Dette har fått konsekvenser for et av Salénias porteføljeselskaper, it-konsulentselskapet Ework, som har virksomhet i Norge.

– Innleid arbeidskraft er jo økonomiens smøremiddel, ettersom det hjelper selskapene med å håndtere konjunkturene. Det er som å ta arbeidslivspolitikken rett tilbake til 1970-tallet, sier Salén.

Salén som norsk finansminister?

Salén kan fortelle at oldemoren hans er fra Drammen, og han tillater seg derfor å legge inn en enkel pitch for jobben som norsk finansminister.

– Jeg ville rett og slett satt ned skattene til et rimelig nivå, for det er åpenbart at den nåværende skattepolitikken har slått helt feil.

De faktiske makthaverne, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), får følgende råd:

– Ta skjeen i en annen hånd. Svelg stoltheten og konstater at det ikke ble så vellykket, slik den voldsomme utflyttingen viser. Dette vil koste mer enn det smaker.

– Jeg håper Norge kan komme på rett kurs igjen, for jeg liker jo Norge veldig godt.

– Kunne du tenke deg å flytte hit?

– Hvis dere senker skattene.

Full fart i økonomien

Ap-nestleder og kunnskapsminister Tonje Brenna gikk i slutten av forrige uke hardt ut mot Øystein Stray Spetalens påstand om at investorer rømmer landet.

Ap-nestleder og kunnskapsminister Tonje Brenna gikk i slutten av forrige uke hardt ut mot Øystein Stray Spetalens påstander. (Foto: Per Thrana) Mer...

– I første kvartal ble det etablert over 20.000 foretak, det nest høyeste noen gang. Sysselsettingen er rekordhøy, ledigheten er lav, fastlandsbedriftene investerer som aldri før, sa Brenna til DN.

Hun mener tallene tyder på et næringsliv som satser på en fremtid i Norge.

– Norske bedrifter har aldri hatt høyere investeringer enn nå og aldri før har flere vært i jobb, sa Brenna.