Artikkelen fortsetter under annonsen

– Mitt politiske engasjement har alltid vært uavhengig av hvilket verv jeg har. Jeg kommer til å være like hardtarbeidende for partiet og de politiske visjonene jeg tror på, selv om det ikke ble meg denne gangen, og jeg fortsetter arbeidet på Stortinget for Rogaland med like stor kraft, skriver Tajik i en sms til DN.

Valgkomiteen ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik la fredag frem innstilling til ny Ap-ledelse. Denne vil nå bli uten Tajik.

Tajik var spilt inn fra Rogaland som nestleder, og at hun skulle inn i Aps sentralstyret. Dette fant ikke valgkomiteen plass til.

Kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre er innstilt som nye nestledere.

– Jeg støtter Jan Christian og Tonje som nye nestledere. Med sine perspektiver, kunnskap og engasjement kommer de til å gjøre en super jobb for Arbeiderpartiet, skriver Tajik i en sms til DN.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun blir Rogalands person inn i Arbeiderpartiets mektige sentralstyret. Tajik sier hun er glad for at Rogaland er representert ved Nordtun.

– Hun har min fulle støtte i arbeidet videre.

Vil ikke svare

LO var delaktig da Tajik måtte gå av som arbeidsminister og nestleder som følge av hennes pendlerboligsaker. Den gang sa Følsvik til DN at det var for tidlig for LO å si om hun kunne tilgis.

– For et år siden sa du at det var for tidlig å si om fagbevegelsen kunne tilgi Hadia Tajik for pendlerbolig-saken. Som leder av valgkomiteen fant du ikke plass til henne i sentralstyret. Betyr det at hun fortsatt ikke er tilgitt?



– Nå er dette en samlet innstilling fra valgkomiteen, jeg har ledet valgkomiteen, så er det det som er mitt budskap inn her nå. Det er mitt budskap.

Følsvik ville ikke svare på om hun hadde tilgitt Tajik for pendlerboligsaken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.