I et år preget av krig, inflasjon og energikrise, stikker en gruppe av som soleklare lønnsvinnere: Toppledere innen utvinning av olje og gass hadde en samlet lønnsvekst på 21,3 prosent i fjor.

Ferske tall fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) viser at ingen andre grupper er i nærheten. Til sammenligning var lønnsveksten til alle heltidsansatte lønnstagere på 4,7 prosent i samme periode.

«Veksten i gjennomsnittslønn fra november 2021 til november 2022 var 6,9 prosent for administrerende direktører i privat sektor i alt og 9,6 prosent i industrien, og 4,4 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning», heter det i rapporten.

En viktig forklaring på lønnsfesten i olje- og gass ligger i en fotnote. Her kommer det frem at direktører i bransjen i snitt fikk utbetalt 1.050.240 kroner i bonus i fjor – en økning på 90,5 prosent fra 2021.

– Et uvesen

Fellesforbundet-leder Jørn Eggum organiserer ansatte i privat sektor. Lederen for LOs nest største forbund reagerer kraftig på lederlønningene.

– For industrifunksjonærene har bonusutbetalinger vært en viktig årsak til at rammen sprenges. Bonus er et uvesen som utfordrer avtaleverk og oppslutningen om kollektiv lønnsdannelse, sier Eggum.

– Vi forventer også at ledere og funksjonærer forholder seg til rammene i lønnsoppgjøret. Når de på toppen springer ifra, skapes større forskjeller mellom folk. Administrerende direktører i privat sektor har hentet mellom 6,9 og 21,3 prosent lønnsvekst. Det er skammelig! Lederlønningene må under kontroll.