Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg har stor respekt for at demonstrantene som samler seg i Oslo i dag så tydelig gir uttrykk for hva de mener i denne saken, skriver Aasland (Ap) i et innlegg på Facebook onsdag formiddag.

Onsdag morgen samlet Fosen-aksjonister seg på Karl Johans gate for å markere at det er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen er ulovlige.

Han poengterer at Høyesterett ikke sier hva som skal skje med vindturbinene på Fosen.

– Det er regjeringens ansvar at saken finner sin løsning, skriver Aasland.

Han viser til at det nå pågår megling mellom partene, men sier at han ikke vil forskuttere utfallet i saken.

– Men riving av samtlige vindturbiner på Fosen nå, slik demonstrantene krever, er imidlertid ikke aktuelt. Dette er heller ikke et sannsynlig utfall hverken av en vedtaksprosess eller en meglingsprosess, skriver Aasland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.