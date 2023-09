Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen ved olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre måtte torsdag svare på skriftlige spørsmål fra opposisjonen om Equinors avtale om å leie rigger fra det statseide kinesiske selskapet Cosl.

– Det har ikke vært dialog med selskapet om saken i forkant. Selskapet har selv vurdert saken i lys av det ansvaret som følger av at deler av virksomheten er underlagt sikkerhetsloven, svarte Aasland på spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H).

Søreide reagerer på svaret fra statsråden, som hun mener har tatt altfor lett på denne saken.

– Det er oppsiktsvekkende og rart at det ikke har vært noen dialog om denne saken, når vi vet at det ellers er god kontakt mellom Equinor og departementet. Det er rart at OED (Olje- og energidepartementet) først reagerte da DN skrev om saken, sier Søreide.

Hun etterlyser en behandling og vurdering av saken av OED og sikkerhetsmyndighetene, og sier dette en sak som er for viktig til å overlate kun til selskapet.

Søreide minner om at Equinor ifølge Sikkerhetsloven har også en varslingsplikt, og åpenbart skulle varslet OED i en såpass følsom sak.

– Jeg sier ikke det nødvendigvis ville ført til en annen konklusjon, men da hadde det i hvert fall vært en faglig vurdering av saken. Det virker som OED skyver hele ansvaret fra seg og ikke har hatt den nødvendige nysgjerrighet i denne saken.

Søreide sier siste ord ikke er sagt, og at hun kommer til å følge opp denne saken fremover.

Kritisk til Kina-avhengighet

DN har i en rekke artikler skrevet om reaksjonene etter at det ble kjent at Equinor har inngått store kontrakter med Cosl for leie av flyterigger, to av dem alene og én sammen med oljeselskapet Vår Energi. I tillegg skal enda en kinesisk rigg være på vei til norsk sokkel, ifølge markedskilder.

– En nasjonal sikkerhetsbrist, har Frps Christian Tybring-Gjedde kalt Equinor-kontrakten.

Han er heller ikke beroliget av svarene fra statsråd Aasland.

– Dette var tynn suppe. Ministeren toer sine hender, sier Tybring-Gjedde.

Han mener det er et forsøk på ansvarsfraskrivelse når Aasland viser til at han har tillit til at Equinor har gjort alle nødvendige sikkerhetsvurderinger.

Søreide sier hun er bekymret for at den internasjonale spenningen skal eskalere ytterligere fremover, for eksempel knyttet til Taiwan, og at disse kontraktstildelingene vil kunne få betydelige konsekvenser for norsk sikkerhet og evne til å forsyne våre europeiske allierte med olje og gass. Hun viser til at har norske etterretnings- og sikkerhetstjenester gjennom en årrekke har advart mot at land Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med forsøker å skaffe seg tilgang til kritisk norsk infrastruktur.

Søreide viser blant annet til en uttalelse fra partileder og daværende stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Nationen i 2018 at han «vil holde kinesere unna Norge», der han pekte særlig på tre områder der han ville ha kontroll med kinesiske selskaper: Eierskap til naturressurser, tilgang til teknologi og deltagelse i bygging av infrastruktur.

Rasmus Hansson (MDG) viser til PSTs risikovurdering for 2023 som slår fast at Norge står overfor en vedvarende etterretningstrussel fra Kina, og at kinesisk etterretning vil «bruke et bredt spekter av virkemidler for å tilegne seg avansert teknologi, kunnskap og sensitiv informasjon fra norske virksomheter og institusjoner».

Selskapenes eget ansvar

Søreide fremholder at forholdet til andre stater er klart definert som en nasjonal sikkerhetsinteresse i sikkerhetsloven, og at regjeringen i fjor besluttet at kontroll med utvinning av petroleum på norsk sektor, og transport av gass i rør til Europa også skal forstås som en grunnleggende nasjonal funksjon etter sikkerhetsloven.

Aasland svarte i spørretimen at sikkerhet er en høyt prioritert sak for norske myndigheter og de ansvarlige aktørene innen petroleumsvirksomheten, og at både departementet og næringen selv har god oversikt over verdier i petroleumssektoren som har betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser.

– Olje- og energidepartementet har definert «Kontroll med utvinning av petroleum på norsk sektor» og «Transport av gass i rør til Europa» grunnleggende nasjonale funksjoner. Det betyr at deler av virksomheten på norsk kontinentalsokkel er vurdert å være av betydning for våre nasjonale sikkerhetsinteresser, ifølge Aasland.

Men han sier det er selskapenes eget ansvar å vurdere både risiko og lovlighet.

– Både Equinor og Gassco er som følge av dette underlagt sikkerhetsloven. I tråd med regelverket, skal den enkelte virksomhet som omfattes av sikkerhetsloven, påse at virksomheten oppfyller kravene gitt i eller med hjemmel i loven, og gjennomføre en helhetlig vurdering av risiko, sier Aasland.

Han forutsetter dermed at Equinor selv har gjort de nødvendige undersøkelser.

– Equinor opplyser at kontraktene med COSL Drilling Europe er inngått etter strenge sikkerhetsvurderinger og boreriggene vil bli operert i samsvar med sikkerhetsloven og alle andre relevante krav på norsk kontinentalsokkel. Kontraktene er fleksible i den forstand at det er operatøren som bestemmer hvor boreriggene skal være i aktivitet, og selskapet får ikke, gjennom kontraktene som er inngått, tilgang til sensitiv informasjon eller infrastruktur som anses kritisk for nasjonal sikkerhet i henhold til sikkerhetsloven, sier Aasland.

Han sier Norge er en liten åpen økonomi med få begrensninger for utenlandske investeringer og næringslivssamarbeid, og at slik skal det være. Aasland viser videre til at det er satt ned et utvalg som skal utrede om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre oss mot uønsket økonomisk aktivitet. Dette skal i så fall veies opp mot næringslivets behov for internasjonalt samarbeid, kapitaltilgang og forutsigbarhet, ifølge Aasland.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Equinor har inngått avtale med kinesiske Cosl for leie av fire flyterigger. Det riktige er at Equinor skal leie to flyterigger fra Cosl, og én sammen med oljeselskapet Vår Energi.