Det har vært høy temperatur i debatten om den norske havvindsatsingen de siste ukene. Det hele toppet seg med noen dramatiske dager på Stortinget, der Høyre denne uken bestemte seg for å forlate forhandlingene fordi partiet mener behovet for statlige subsidier har gått for langt.

Nå opplyser kilder til DN at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er kommet til enighet med budsjettpartner Sosialistisk Venstreparti, samt med Miljøpartiet De Grønne og KrF om rammevilkårene for Norges første, store havvindprosjekt, Sørlige Nordsjø II.

KrF var ikke med i forhandlingene med regjeringspartiene, Sv og MDG, men sent torsdag kveld ble det klart at også KrF ble med på forliket.

Partiene har kalt inn til en pressekonferanse klokka 09 fredag morgen.

23 milliarder

DN erfarer at rammen skal være på 23 milliarder kroner.

Det samsvarer med oppdaterte anslag fra Olje- og energidepartementet denne uken, der anbefalingen for maksgrensen for subsidier ble løftet til 23 milliarder kroner. Det er en økning på over 50 prosent i forhold til de 15 milliardene som ble skissert i proposisjonen til Stortinget, som ble lagt frem så sent som 31. mars.

Det har siden den gang vanket sterk kritikk mot regjeringen fra opposisjonen for utdaterte anslag i proposisjonen og sen informasjon til Stortinget. Næringen selv var klar på at støtten i regjeringens opprinnelige forslag var for lav.

Debatten har dessuten rast utenfor Stortinget. Blant annet har den tidligere lederen for den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen, Lars Sørgard, gått ut og uttrykt bekymring for det som kan bli et «subsidiesluk,» og bedt regjeringen vurdere å pause hele satsingen.

Høyre og Venstre varslet at de ville prøve å tvinge frem en utbygging med såkalte hybridkabler, som tillater eksport av kraften som produseres av havvindparken og som dermed vil gi selvstendige inntekter. Denne løsningen ble forkastet av regjeringen for første fase av Sørlige Nordsjø II, som prosjektet heter.

MDG skal ha fått gjennomslag for at det skal gjennomføres miljøkartlegging.

