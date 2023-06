Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen går nå inn for åpning av et område på norsk kontentinentalsokkel for mineralvirksomhet.

Det bekrefter olje- og energiminister Terje Lien Aasland til DN.

– Når vi legger frem en stortingsmelding om åpning av utvinning av havbunnsmineraler, er det for å se og avdekke om utvinning kan skje lønnsomt, bærekraftig og forsvarlig, sier Aasland.

Stortingsmeldingen legges frem tirsdag formiddag.

Området som åpnes er på hele 281.200 kvadratkilometer og ligger i Barentshavet og Grønlandshavet, utenfor Nordland og opp mot Finnmark. Regjeringens plan er å skille ut mindre områder innenfor det åpnede området som skal lyses ut for leting fra kommersielle selskap.

– Når vi åpner et område som er stort i areal i de mest prospektive områdene, så er det ikke slik at vi lyser ut hele området for leting og utvinning. Vi deler det opp i små blokker. Så blir det noen som får tillatelse, da i et lite begrenset område, til letevirksomhet. Finner de ressurser, så må selskapene kunne dokumentere gjennom prosjektspesifikke konsekvensutredninger at det er mulig å hente frem mineralene bærekraftig og miljøvennlig, forklarer Aasland.

– Så ingen carte blanche til gruvedrift?



– Overhodet ikke. Hvis man ender med å ikke finne ressurser i området eller ikke ønsker å gå videre med det, så skal områdene tilbakekalle til staten, sier Aasland.

Spørsmålet om gruvedrift på havbunnen har splittet både regjeringen og Arbeiderpartiet. Nå er kompromissene landet både hos Ap, hvor saken ble ledet av næringsminister Jan Christian Vestre, og i regjering hvor olje- og energiminister Terje Aasland har vunnet frem.

På den norske havbunnen ligger det verdier for milliarder av kroner. Ifølge Oljedirektoratets ressursvurdering ligger det 38 tonn kobber og 45 millioner tonn sink på norsk sokkel.

Aasland mener de nå har sagt ja til å få mer kunnskap om mulighetene på havbunnen. Men beslutningen om å åpne for gruvedrift på havbunnen har vært langt fra enkelt for regjeringen.

Krevende for regjeringen

I januar gikk høringsrunden ut for konsekvensutredningen om mineralvirksomhet på sokkelen. En rekke fagmiljøer på klima var svært kritiske. En samlet miljøbevegelse ba regjeringen om å snu.

Etter planen skulle de åpne for leting og utvinning av mineraler fra havbunnen i løpet av våren. Slik gikk det ikke. Etter det DN kjenner vil var regjeringen delt i saken.

Mens Olje- og energidepartementet ivret for en åpning, var Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet kritisk.

Det handlet ikke bare om hensyn til natur, men også en vurdering av Norges omdømme internasjonalt, og at det er en upopulær sak før valget.

– Vi har seiret alle sammen, sier Terje Aasland.

– Stakk du av med seieren her?

– Vi har seiret alle sammen. Gjennom det vi legger frem mener jeg at vi har funnet et balansepunkt regjeringen står trygt på, sier Aasland.

Trosser advarsler

En rekke internasjonale selskap, som Google, Samsung og BWM, og land har stilt seg bak et midlertidig forbud mot gruvedrift på havbunn.

På Aps landsmøte var AUF svært kritiske til en åpning, og krevde et midlertidig forbud. Det endte med et kompromissforslag.

– AUF, miljøbevegelsen, internasjonale selskap, forskere går imot – hvorfor skal Norge trosse alle advarsler og være først ut med gruvedrift på havbunn?

– Fordi vi står i en situasjon der tilgangen til mineraler, som vi er avhengig av i det grønne skiftet, styres av noen stater som er krevende. Vi bør derfor utforske om vi kan klare å skaffe noen av disse mineralene på en bedre, bærekraftig måte, i tråd med standarder vi kan identifisere oss med, sier Aasland og viser til for eksempel helse, miljø og sikkerhet og arbeidstagers rettigheter.

Aasland mener det er for lett å distansere seg fra diskusjonen om hvordan man skal lykkes med det grønne skiftet.

– Det grønne skiftet trenger mineraler. Alle som besitter mineraler har et ansvar for å se om vi kan klare å utvinne dette basert på kunnskap, hensyn til miljø og bærekraft.

Det samme budskapet kom statsminister Jonas Gahr Støre med i Financial Times på mandag.

Her slo han tilbake mot anklager om «grønn kolonialisme» på havbunnen, og fortalte at Norge ikke skal vike unna for det vanskelige dilemma i det grønne skiftet.

– Hvis vi overser havbunnsmineraler, så overlater vi ting vi sårt trenger til det grønne skiftet, til andre land.

– Hårreisende

For å faktisk åpne havområdet for gruvedrift, må regjeringen få med seg Stortinget. SV, som er regjeringens budsjettsamarbeidspartner, vil frede havet for gruvedrift.

–Dette forslaget er en katastrofe. Både miljø og mineralmyndigheter har vært sterkt kritisk til åpningen. Regjeringen viser med dette at de ikke har forstått problemene knyttet til natur og klimakrisen, mener Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

–Regjeringen ber nå Stortinget om lov til å åpne et område på størrelse med Italia for gruvedrift. Det er svært alvorlig. Livet i havet trues allerede av global oppvarming, og havbunnen er et viktig karbonlager, mener han.

Også Rødt er imot.

– Her er regjeringen på dypt vann. De fagre ordene til Barth Eide og Støre om vern av hav og natur drukner når regjeringen åpner så gigantiske havområder for gruvevirksomhet. Vi trenger stans i åpningen for gruvedrift på havbunnen i påvente av uavhengige naturkartlegginger. Det er sjokkerende uansvarlig av regjeringen å gi ansvaret for å utrede hvorvidt dette er forsvarlig til private selskaper og utbyggere, mener Geir Jørgensen, næringspolitisk talsperson for Rødt.

– Regjeringens åpning for havbunnsmineraler er et overgrep mot miljøet og gjør Norge til skamme internasjonalt. At vi trenger disse mineralene for den grønne omstillingen, er tull, sier Ola Elvestuen, miljøpolitisk talsperson for Venstre.

– Senest i går gikk ledende forskere fra hele Europa ut i anledning verdens miljødag og advarte mot de alvorlige konsekvensene havbunnsmineraler vil gi for marine økosystemer. De er klokkeklare på at havbunnsmineraler ikke er avgjørende for oppnåelse av klimamålene. De kaller dette ren grønnvasking av miljøfiendtlig virksomhet som er helt unødvendig. Regjeringen setter med dette Norge på kartet som et av de mest miljøfiendtlige landene i verden, sammen med øystaten Nauru. Det er helt hårreisende, mener han.

–Skandaløst

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, karakteriserer regjeringens vedtak som en svart dag for norsk natur.

–Regjeringens beslutning om å åpne for gruvedrift på havbunnen er stikk i strid med deres egne lovord om å føre en kunnskapsbasert forvaltning. At det tas en beslutning med de mange kunnskapshullene vi har i dag og på tross av alle advarsler fra verdens ledende havforskere er intet mindre enn skandaløst.

Energi- og miljøpolitisk talsperson i Frp, Terje Halleland, støtter regjeringens initiativ.

– Norge er i en særstilling når det kommer til forekomster av havbunnsmineraler, som kan være svært viktig for omstillingen vi står foran og norsk næring. Vi gir grønt lys til regjeringen, og håper de kommer direkte til oss for flertall, når vi vet SV ikke har de samme ambisjonene for gruvedrift på havbunnen, skriver han i en epost.

– Jeg håper at når Stortinget ser hvordan vi har tilnærmet oss dette, så vil også de slutte seg til dette. Jeg oppfatter at enkelte er imot, men jeg har ikke sett at de har kommet med noen alternativer til hvordan man skal hente ut mineraler til det grønne skiftet, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland.

