Den amerikanske storavisen Wall Street Journal (WSJ) har publisert en serie artikler ved navn «Epstein-dokumentene». Artikkelserien baserer seg på dokumenter avisen har fått tilgang til om den avdøde overgriperen og finansmannen Jeffrey Epstein. Informasjonen i artiklene skal være basert på «tusenvis av sider med e-poster og kalendere», i hovedsak fra perioden 2013 til 2017.

Kontakt med mektige personer

I lørdagsutgaven, som ble publisert 2. september, skriver WSJ om Jeffrey Epsteins møter med politikere og ledere, og hvilke tjenester han utførte for dem. Dokumentene som avisen har fått tilgang til, skal blant annet inneholde nye detaljer om hvor ofte, og hvor Epstein møtte sine bekjentskaper.

Epstein erklærte seg skyldig i 2008 for å ha oppsøkt og skaffet en mindreårig til prostitusjon. Han ble pågrepet på nytt i 2019 etter anklager om sexhandel, og døde samme år i fengsel mens han ventet på rettssaken. I 2006 ble Epstein for første gang pågrepet, og to år senere ble han dømt for kjøp av seksuelle tjenester fra en mindreårig. Men Epstein hadde kontakt med en rekke mektige personer, også lenge etter at han var registrert som seksualforbryter, skriver Wall Street Journal.

Avisen har sett nærmere på hvilke relasjoner han hadde med blant andre filmskaperen Woody Allen, den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, milliardæren Leon Black, Google-grunnleggeren Sergey Brin, it-milliardæren Bill Gates og en rekke andre prominente bekjentskaper som alle vies egne avsnitt.

Agurknytt og «Psycho»

En av personene avisen også skriver om denne helgen er den norske toppdiplomaten Terje Rød-Larsen. Wall Street Journal skriver at nordmannen besøkte Epstein flere titall ganger mellom 2013 og 2017. Rød-Larsen var så ofte innom Epsteins townhouse at personalet visste at de måtte ha agurker klare for hans gin, ifølge dokumenter som siteres av avisen.

I oktober 2014 var Rød-Larsen på gjestelisten da Epstein planla at Woody Allen skulle gi leksjoner i filmredigering hjemme hos Epstein for en gruppe som så Alfred Hitchcocks filmklassiker «Psycho,» ifølge dokumenter som Wall Street Journal viser til.

Les også: Norsk toppdiplomat taus om forbindelser til sexforbryteren Jeffrey Epstein

Filmen fra 1960 handler om en sekretær som er på rømmen etter å ha stjålet penger fra arbeidsgiveren sin. Hun ender opp på Bates Motel, som drives av en sjenert mann ved navn Norman Bates som har et forstyrret forhold til kvinner, og bor med sin dominerende mor i et gammelt hus ved siden av motellet. «Psycho» er aller mest kjent for en dusjscene med et brutalt knivangrep mot filmens kvinnelige hovedperson.

Terje Rød Larsen har ikke besvart henvendelser fra Wall Street Journal i forbindelse med avsløringen, skriver avisen.

– Alvorlig feilvurdering

«Jeg innser at det var en alvorlig feilvurdering fra min side å delta i et personlig finansielt forhold med Jeffrey Epstein, og jeg angrer det helhjertet».

Det skrev Terje Rød-Larsen i et brev til IPIs «venner og partnere» sendt 21. oktober 2020, da han fremdeles var president i tankesmien International Peace Institute (IPI). Rød-Larsen har også «beklaget til styret for feilvurdering ved å sikre donasjoner fra stiftelser tilknyttet Epstein og ved å sikre hans eget personlige lån fra Epstein i 2013», het det i en uttalelse fra styret i tankesmien.

Rød Larsen har ikke besvart DNs henvendelse om WSJ-saken.

DNs avsløringer sentrale

Wall Street Journal viser til Dagens Næringslivs avsløringer fra 2020. Rød-Larsen trakk seg i 2020 som president for International Peace Institute (IPI) etter at Dagens Næringsliv skrev at han hadde mottatt et personlig lån på 130.000 dollar fra Epstein, og hadde akseptert omtrent 650.000 dollar i donasjoner fra Epstein-stiftelser til ideell virksomhet.

IPI sa i 2020 at organisasjonen var uvitende om donasjonene og lånet, og at Rød-Larsen hadde beklaget sin «dårlige dømmekraft.»

Rød-Larsen skal ikke ha besvart Wall Street Journals forespørsler om kommentarer til saken. Da DN skrev som saken i 2020, unnlot både Rød-Larsen og den anerkjente fredstankesmien han ledet å svare på spørsmål om hans koblinger til Jeffrey Epstein.

DN kunne fra og med 2020 fortelle at det var langt tettere forbindelser mellom Rød-Larsen, tankesmien International Peace Institute (IPI) og Epstein, enn det som er kjent fra før.