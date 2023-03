Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

I en pressemelding fra Statsministerens kontor fremgår det at det innføres Tiktok-forbud med umiddelbar virkning for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Beslutningen fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer etter en fersk vurdering gjort av Nasjonal sikkerhetsmyndighet som sier at Tiktok og Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.

Dette bør også gjelde ansatte i privat sektor som er underlagt sikkerhetsloven helt eller delvis, ifølge NSM.

Blir forbud i departementene

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier at hun støtter NSMs vurdering.

– Derfor kommer Justis- og beredskapsdepartementet i dag til å sende brev til alle departementer der vi fraråder å ha Tiktok og Telegram på tjenesteenheter. Dersom det er tjenstlig behov for å ha disse appene, bør det være på en egen enhet som ikke er tilknyttet virksomhetens digitale systemer, sier Mehl.

Tjenesteenheter innebærer mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner som er betalt av arbeidsgiver.

Følger etter

Det er snart en måned siden Europaparlamentet besluttet å forby den kinesiskeide appen Tiktok på ansattes telefon, samme dag ble det klart at Folketinget i Danmark frarådet bruken av samme app.

USA er også på listen over land som har innført forbud mot Tiktok på tjenestetelefoner, det har i tillegg nylig truet med å stenge appen for amerikanske brukere dersom Tiktoks kinesiske eierselskap ikke selger sin andel. Amerikanske folkevalgte er bekymret for at data om amerikanere skal havne hos kinesiske myndigheter.

Justis- og beredskapsdepartementet ba i begynnelsen av mars Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om å gjøre en vurdering av om det bør innføres tiltak eller råd knyttet til bruken av den kinesisk-eide appen Tiktok og den russisk-eide appen Telegram på tjenesteenheter i departementet.

Mandag mottok justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl den sikkerhetsfaglige vurderingen fra NSM knyttet til appene Tiktok og Telegram.

Justis- og beredskapsdepartementet ber også departementene følge opp anbefalingene overfor sine respektive underlagte virksomheter.

– Etterretningstjenesten peker i sin åpne trusselvurdering «Fokus 2023» på Russland og Kina som de fremste trusselaktørene mot norske sikkerhetsinteresser. De peker også på at sosiale medier er en gunstig arena for trusselaktører og andre som ønsker å påvirke oss gjennom desinformasjon og falske nyheter, sier Mehl.

Stortinget følger trolig etter

Det kan også tyde på det samme vil skje på Stortinget.

Siden begynnelsen av mars har presidentskapet på Stortinget også vurdert om samtlige stortingsrepresentanter og ansatte skal bli bedt om å slette Tiktok fra tjenestetelefonene, etter en anmodning fra Venstre. Denne vurderingen pågår fortsatt.

Bjarne Østby, avdelingssjef for it-avdelingen i Stortingets administrasjon, opplyser tirsdag til DN at presidentskapet har ventet på de oppdaterte vurderingene Mehl nå har fått fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og vil legge disse til grunn for sin beslutning.

– Presidentskapet mener det er hensiktsmessig med en felles tilnærming til hvilke retningslinjer og anbefalinger som skal gis om bruk av private apper på offentlige tjenestetelefoner, forklarer Østby.