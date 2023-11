Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den midlertidige arbeidsavgiften på inntekter over 850.000 er en svært skadelig skatt. Beviset for det er at til og med SV vil ha den bort.

Det sier Høyres finanspolitiske talsperson, Tina Bru, like før partiet torsdag legger frem sitt alternative statsbudsjett.

Hun og næringspolitisk talsperson, Linda Hofstad Helleland, kaller det som ifølge regjeringen skulle være en midlertidig avgift, for kompetanseskatten. Årsaken er at den rammer alle bedrifter med godt betalt arbeidskraft som er høyt utdannet.

Økt politisk risiko

Selv om regjeringen i neste års statsbudsjett hever innslagspunktet for arbeidsavgiften til inntekter for 850.000, opp fra 750.000, drar det inn hele ti milliarder i påløpte inntekter neste år. De pengene vil Høyre la forbli i bedriftene. Partiet vil også øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler slik at formuesskatten reduseres med 2,7 milliarder i påløpte inntekter. Til sammen utgjør dette skattekutt på om lag 13 milliarder kroner.

– Støre-regjeringen har økt skattene med 37,4 mrd. kroner siden den tiltrådte. Norge burde være verdens beste land å investere og skape verdier i. I stedet er vi blitt et land med politisk risiko og jevnlige skattesjokk. Mangelen på forutsigbarhet er det verste for bedriftene, sier Helleland.

Næringspolitisk talsperson Linda Hofstad Helleland (H). (Foto: Skjalg Bøhmer Vold) Mer...

Detaljene for hvordan Høyre vil finansiere skattekutt og andre prioriteringer legges frem klokken 14, men noen av grepene er gjeninnføring av den såkalte ABE-reformen som regjeringen har kuttet, altså at offentlig sektor må spare inn 0,5 prosent på driften. Det gir 1,5 milliarder.

I tillegg kommer kutt i landbrukssubsidiene på 1,2 milliarder, til fylkene på 1 milliard og ellers kutt i feriepenger på dagpenger og bort med gratis ferger.

Ikke tro på SV

– Det er gjenkjennelig Høyre-politikk vi legger frem, med vekt på folks privatøkonomi, trygghet og beredskap og mer å leve av, det vil si å sikre verdiskapingen og gjøre det attraktivt å investere i Norge, sier Tina Bru.

Den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften I 2023 innførte Støre-regjeringen en ekstraordinær arbeidsgiveravgift på fem prosent på inntekter over 750.000 kroner.

For 2024-budsjettet foreslår regjeringen å øke innslagspunktet fra 750.000 til 850.000.

Finansdepartementet anslår at skatten kan gi et proveny på om lag 10,2 milliarder kroner i helårseffekt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fastholder at avgiften er midlertidig, men kunne ikke love å fjerne den denne regjeringsperioden da DN spurte ham tidligere i høst.

Hun har ikke tro på at SV vil prioritere å fjerne økningen i arbeidsgiveravgift i budsjettforhandlingene som nå pågår med regjeringspartiene.

– De har jo selv sagt at den skatten ikke står øverst på listen deres, men det er sympatisk av SV å peke på den som en skadelig avgift. Den rammer jo særlig de bedriftene som skal stå for omstillingen av norsk næringsliv.

Høyre har også hentet inn tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at økningen i arbeidsgiveravgiften særlig rammer Rogaland, Oslo og Viken. I snitt betaler alle norske bedrifter 19.000 kroner i ekstra arbeidsgiveravgift per jobb som er omfattet. Mens antall jobber i Nordland som omfattes av avgiften er syv prosent, rammes 18 prosent i Rogaland. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.