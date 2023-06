Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag meldte VG at kunnskapsminister Tonje Brenna tidligere i vår utnevnte en god venn, jurist Frode Elgesem, til styremedlem i Wergelandsenteret. Senteret mottar fem millioner kroner i året fra Kunnskapsdepartementet, og gir blant annet penger til Utøya as, der flere av Brennas venner sitter som styremedlemmer.

Advokat Frode Elgesem. (Foto: Berit Roald/NTB) Mer...

Etter egen vurdering, erklærte ikke Brenna seg inhabil overfor Elgesem før fredag forrige uke. Elgesem ble oppnevnt som styremedlem 2. mai. Dokumenter departementet har lagt frem viser at Brenna tok beslutningen om å oppnevne Elgesem 13. april.

Elgesem var ofrenes bistandsadvokat under 22. juli-rettsaken. Til DN beskriver statsråden relasjonen deres som spesiell.

– Jeg har oppdaget feilene jeg har gjort. De er jeg opptatt av å være åpen og ærlig om. Jeg har et oppriktig ønske om å rydde opp, sier hun.

Tonje Brenna møtte pressen i kunnskapsdepartementet tirsdag morgen. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB) Mer...

Statsminister Jonas Gahr Støre mener saken er alvorlig, men sier han har tillit til henne som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet.

Brenna har nå erklært seg inhabil overfor tre styremedlemmer i Utøya as, en stiftelse som drifter Utøya. En av dem er Martin Henriksen, Brennas eksmann og far til hennes barn. Brenna forsikrer om at hun ikke har funnet andre saker der hun har feilvurdert egen habilitet.

– Mareritt-sak

– Du vurderte deg ikke som inhabil. Men tok du en aktiv vurdering der du vurderte deg som habil?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Overfor styret i Utøya as har jeg åpenbart vært inhabil hele tiden. Men jeg har ikke trodd det har vært relevant, for på mitt budsjett står bevilgningene under Wergelandsenteret. Det forsto jeg ikke. Ovenfor Frode Elgesem har jeg tenkt selv at jeg har vært habil, helt frem til konklusjonen i den andre habilitetsvurderingen. Begge vurderingene burde jeg gjort i oktober 2021.

Brenna sikter til at hennes statssekretær, Sindre Lysø, ble erklært inhabil overfor Utøya as 4. mai, dagen før statsråden ble valgt til nestleder i Ap.

– Men embetsverket mener ikke du er inhabil?

– Det skal mye til å bli erklært inhabil. Men det er en selv som eier habilitetsvurderingen, så uansett hva anbefalingen er, så er det jeg som fatter beslutningen. Og jeg mener at jeg er inhabil. Det handler om måten vi omgås på, men også at jeg opplever at vi har en spesiell nærhet fordi vi har en forbindelse som går via 22. juli.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det at alt dette kretser rundt 22. juli, gjør det vurderinger vanskeligere for deg?



– Jeg er opptatt av å være ryddig i min jobb. Jeg er hver eneste dag redd for å gjøre feil. Min mareritt-sak er egentlig å gjøre feil og gjøre dem knyttet til 22. juli. Her har jeg klart å gjøre begge deler. Det er jeg bare veldig lei meg for. Jeg burde fått disse vurderingene i oktober 2021. Jeg har fått flere påminnelser om hvorfor jeg burde få min habilitet til Frode Elgesem vurdert. Jeg kan ikke skylde på noen andre. Det er fullt og helt mitt ansvar, sier hun.

Vil ha kontrollsak

Flere partier vil nå ha kontrollsak i Stortinget.

Leder av kontrollkomiteen, Peter Frølich (H), sier at det er naturlig at saken undersøkes grundig.

– Vi vil be om å få oversendt forklaringen hun gir, tidslinjer og annen relevant informasjon. Det er for tidlig å dra konklusjoner om utfallet. Men jeg vil takke Brenna for at hun har vært åpen og samarbeidsvillig fra første stund. Per nå har vi ingen mistanke om at ikke alt er lagt på bordet, men vi vil selvsagt følge opp og gå gjennom dokumentasjonen vi får tilsendt, skriver han i en pressemelding.

Også Frp-leder Sylvi Listhaug sier at de vil opprette kontrollsak i Stortinget.

Tirsdag ettermiddag melder NTB at også Venstre støtter at det åpnes kontrollsak mot Brenna, og at det dermed går mot gransking. Det kreves støtte fra en tredel av medlemmene i komiteen for å åpne kontrollsak.

– Å sørge for egen habilitet er helt grunnleggende for at befolkningen skal ha tillit til de beslutningene som tas av en regjering. Derfor støtter Venstre at det opprettes en kontrollsak mot Tonje Brenna, sier Grunde Almeland (V) til NTB.

Til NRK sier Lan Marie Berg, parlamentarisk leder i MDG, at hun er sjokkert.

– Habilitet er noe som er helt grunnleggende for politikere å ha kontroll på. Vi mener det er nødvendig få mer innsikt i det som har skjedd og at saken bør behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Varsellampene burde ha ringt, sier Berg til NRK.

God venn

Etter at Brenna ba departementet om en habilitetsvurdering, konkluderte sistnevnte med at relasjonen til Elgesem ikke er å regne som nære venner. Til tross for at Brenna selv beskriver ham slik nå.

– Du ga dem ikke fullstendige opplysninger om hvordan du vurderer vennskapet deres?

– Jeg tenkte meg om. Jeg brukte tid på å tenke meg om.

– Etter at du så hvordan det ble beskrevet?

– Nei, i den perioden hvor jeg vurderte habiliteten min ovenfor Elgesem.

– Mener du selv at du burde gitt en mer utfyllende beskrivelse av vennskapet deres da du ba om den vurderingen?

– Jeg mener i hvert fall det var veldig verdifullt at jeg tenkte meg ekstra om de døgnene fra jeg ber om habilitetsvurderingen frem til jeg selv lander på at jeg er inhabil.

– Så du så forskjellig på relasjonen til Elgesem da du var i intervjuet og etterpå?



– Jeg forsto for sent at jeg er inhabil.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.