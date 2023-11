Artikkelen fortsetter under annonsen

Nåværende arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) er den eneste som møter i kontroll- og konstitusjonshøringen om habilitet, som fortsatt sitter i regjering.

Brenna møter i komiteen for forklare hva som skjedde da hun utnevnte vennen Frode Elgesem til styremedlem av Wergelandsenteret, og at hun ga penger indirekte til et selskap hvor hun er inhabil mot flere av styremedlemmene.

Elgesem fikk verv i Wergelandsenteret. Dette senteret får støtte fra Kunnskapsdepartementet, og gir penger videre til Utøya AS.

Tonje Brenna sier hun ikke var bevisst koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya AS, men at hun var klar over at hun var inhabil overfor styremedlemmene i Utøya AS. (Foto: Per Thrana)

– På dette tidspunkt var hverken jeg eller embetsverket bevisst på at samarbeid mellom Wergelandsenteret og Utøya AS er å anse som økonomisk støtte til Utøya As, og at habilitet overfor Utøya As var relevant for meg å vurdere, forklarte Brenna til komiteen.

I komiteen sa Brenna at hun har gjort feil da hun var med i budsjettbehandlingen av støtte til Wergelandsenteret i budsjettet for 2022 og 2023, at hun utnevnte Elgesem, og at hun behandlet budsjettspørsmål for Rafto-stiftelsen, hvor Elgesem også hadde styreverv.

Vurderte ikke habilitet

Frode Elgesem var AUFs advokat under 22. juli-rettssaken. Brenna omtaler han som en venn, og var den eneste Brenna nevnte ved sin tiltredelsessamtale med sin departementsråd som en man måtte være obs på.

– Mitt utgangspunkt for å nevne dette, var ikke fordi jeg mente jeg var inhabil, men fordi det var forhold jeg vurderte berørte departementets portefølje, sier Brenna under høringen.

I en sms til Brenna i mars foreslo Elgesem selv at hun måtte sjekke habiliteten overfor ham i forbindelse med et annet styreverv Elgesem hadde.

Litt senere, 2. mai, utnevner Brenna Elgesem til styrevervet i Wergelandsenteret.

Elgesem var hverken foreslått eller vurdert over listen av kandidater til styrevervet fra fagavdelingen i Kunnskapsdepartementet, men forslaget kom fra politisk ledelse.

Hun har sagt at hun utnevnte ham fordi hun mente hun var habil ved utnevnelsen.

Arbeids- og likestillingsminister Tonje Brenna på vei inn til kontrollhøring på Stortinget. Her sammen med Frode Jacobsen fra Ap. (Foto: Per Thrana)

Brenna har ikke villet oppgi hvem i politisk ledelse som foreslo Elgesem. Heller ikke på spørsmål fra saksordfører Grunde Almeland (V) vil Brenna svare klart:

– Det at vi diskuterte han, foreslo han og utnevnte han, er mitt ansvar. Det spiller ingen rolle hvem som er den første som nevnte navnet. Grunnet til at jeg svarer sånn, er at jeg ikke husker hvem som nevnte han først, sier Brenna i dag.

På spørsmål fra komitéleder Peter Frølich om hvorfor ikke sms-en fra Elgesem ble journalført, sier Brenna at hun burde ha journalført den, og at hun burde ha gått grundigere inn i habilitetsspørsmålet overfor ham da hun fikk sms-en.

Fra habil til inhabil

Det er først 12. juni ber Brenna om en habilitetsvurdering av lovavdelingen i justisdepartementet.

Som DN har omtalt, opplyste hun ikke om habilitets-sms fra Elgesem, men om det nære samarbeidet etter 22. juli, om middager, bryllup og lånet av hans hage i forbindelse med en bokutgivelse.

14. juni konkluderer embetsverket at hun ikke er inhabil overfor Elgesem. To dager etterpå, konkluderer Brenna med at hun er inhabil overfor ham.

20. juni går hun til VG med saken om at hun har brutt habilitetsreglene.

Penger til ekssamboer og venner

Brennas andre habilitetsproblem er at hennes departement har gitt penger til Wergelandsenteret, som igjen gir penger til Utøya AS.

I styret til Utøya AS sitter Brennas ekssamboer og far til felles barn, Martin Henriksen, og hennes to gode venner Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen, som var henholdsvis forlover og toastmaster da Brenna giftet seg i 2022.

– Min habilitet overfor disse er åpenbart, sier Brenna i dag, men understreker igjen at hun ikke visste om tilknytningen mellom Utøya og støtten til Wergelandsenteret.

Wergelandsenteret har siden 2016 samarbeidet tett med Utøya AS, og gir selskapet økonomisk støtte gjennom samarbeid om prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap».

I mars i år søkte Wergelandsenteret departementet om økt driftsstøtte og om en økning til dette prosjektet fra fem til 6,5 millioner kroner.

Brenna har hele veien sagt at hun ikke forsto at samarbeidet var så tett at det er å anse som økonomisk støtte til Utøya AS, og at tilskuddet Wergelandsenteret får til Utøya er av så stor betydning at det gir en særlig fordel for styremedlemmene personlig.

Brenna sier hun forsto dette først 16. mai.

SVs Audun Lysbakken under kontrollhøringen i Stortinget. (Foto: Per Thrana)

SVs Audun Lysbakken ville vite om det er Brenna selv eller om det er embetsverket som oppdager koblingen mellom Utøya og Wergelandsenteret.

Brenna sier dette først dukket opp i en tilleggsvurdering hun ba om i hennes habilitetsvurdering.

– Her fremkom det at det var relevant å vurdere min habilitet overfor Utøya AS på grunn av samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS. Det var ikke klart for meg eller embetsverket før dette, at dette var tema.

Lysbakken spør om ikke hun burde ha bedt departementet burde ha gått gjennom tilskuddsmottagere med tanke på hvem hun kunne ha vært inhabil overfor etter den første tiltredelsessamtalen.

– Jeg burde åpenbart fra den første samtalen bedt om eksplisitte vurderinger på de temaene jeg tok opp, og tatt det opp ved behandling av statsbudsjettet, sier Brenna.

Frølich spør Brenna om hvorfor hun velger å erklære seg inhabil overfor Elgesem uten å ta en avsjekk med Lovavdelingen, og minnet om at hun på det tidspunkt hadde en vurdering hvor hun var habil.

- Så ombestemmer du deg, du risikerer egentlig isolert sett mistillit i Stortinget, du risikerer å bli avsatt som statsråd og kanskje ikke bli nestleder i Ap - det er enorm stor risiko. Ved å ta saken ut i offentligheten så kan du skade omdømme til deg selv og partiet. Hvorfor velger du å ta den belastningen istedenfor å gjøre de ekstra avklaringene?, spør Frølich.

Statsråd Tonje Brenna hilser på leder av kontrollkomiteen, Peter Frølich, under tirsdagens høring i kontrollkomiteen. (Foto: Per Thrana)

- Da jeg oppdager at jeg har gjort feil knyttet til å ikke vurdere min habilitet overfor medlemmene i Utøya AS, fordi jeg ikke forstår at koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya er så tett, og det er å anse som økonomisk støtte til Utøya når Wergelandsenteret får penger over statsbudsjettet på mine poster. Så er det en øyeåpner for meg at jeg har gjort feil. Da går jeg enda mer kritisk igjennom vurderinger jeg har gjort, knyttet til habilitet og relasjoner jeg har, særlig knyttet til 22. juli, forklarer Brenna og fortsetter:

- Jeg vurderte ikke å spekulere i å være habil, for å slippe unna, jeg vurderte at det var riktig at jeg var inhabil overfor Elgesem og at feilen jeg har gjort er at den konklusjonen kom jeg til for seint.

Hun forklarer at det var unødvendig å be lovavdelingen om hjelp, fordi hun mente selv at hun var inhabil.

Statssekretæren

Det er først Brennas statssekretær Sindre Lysø som ber om en habilitetsvurdering overfor Utøya AS og støttegruppen etter 22. juli. Dette skjer i våres, i forbindelse med arbeidet med neste års statsbudsjett.

10. april får han svar fra juridisk seksjon i departementet om at han er habil, selv om han har vært styremedlem i Utøya AS. Lysø ber så om en ny vurdering, fordi han er venn med flere i AUF-ledelsen og har vært generalsekretær i AUF.

4. mai – samme dag som Ap-landsmøtet som skal velge Brenna som nestleder starter – får Lysø kontrabeskjed: Han er inhabil i saker som gjelder økonomisk støtte til Utøya AS.

Brenna har forklart at hun først ble kjent med at hennes egen statssekretær var inhabil 12 dager etter på, 16. mai.

DN har bedt om innsyn i habilitetsvurderingen til Lysø, men fått avslag fra Kunnskapsdepartementet.

Brenna forklarer at Lysø ba om en habilitetsvurdering fordi han var ny statssekretær og hadde sittet i styret i Utøya AS og vært generalsekretær i AUF, og at politisk ledelse skulle arbeidet med nytt statsbudsjett.

– Grunnen til at det går så lang tid i mellom er at det ikke var noen aktuelle saker som skulle besluttes som ligger på vårt bord, sier Brenna.