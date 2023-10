Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi var klar over at det var en utfordring med tanke på Tonje Brennas inhabilitet, men hennes rådgiver må få lov å søke seg til interessante stillinger.

Det sier styreleder i Utøya AS, Tord Dale. Han bekrefter at styret ga jobbtilbudet til Endrerud for to uker siden, etter at søknadsfristen gikk ut 10. september.

Ingrid Endrerud (30) gikk av som rådgiver for Brenna på mandag da Brenna ble ny arbeids- og inkluderingsminister.