Erna Solberg avgir stemme i stortingsvalget på Apeltun skole sammen med ektemannen Sindre Finnes. (Foto: Eivind Senneset) Mer...

Fredag kunngjør Økokrim om de åpner etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes. Vil de bruke samme argumentasjon som i saken mot utdanningsminister Ola Borten Moe? Da mente Økokrim at en mistanke ikke måtte bli hengende i luften og dermed potensielt skade tillit til demokratiet.

«Er det noe som er virkelig viktig for demokratiet er jo å finne ut om statsministerens mann har utnyttet informasjon», sier advokat og nyslått leder av advokatforeningens forsvarerutvalg, Mette Yvonne Larsen, Hun er gjest i dagens podkast.

Her tråkler vi opp det juridiske landskapet. Hva kan vi forvente oss av mulige begrunnelser for det ene eller andre utfallet fredag. Ifølge Larsen finnes det folk i hennes bransje som mener alt fra at Solberg og Finnes burde vært pågrepet tidlig i høst, til at dette er storm i et vannglass.

Og hva vil de mulige utfallene ha å si for Erna Solbergs fortsatte politiske liv?

Hør podkasten her:

