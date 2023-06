Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en riktig beslutning, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), om avgangen til Anette Trettebergstuen (Ap).

Fredag morgen gikk kulturministeren av etter det hun selv omtaler som «svært alvorlige brudd på habilitetsreglene». Bakgrunnen er at hun har utnevnt eller foreslått vennene Bård Nylund, Tina Stiegler og Renate Larsen til ulike styreverv.

Han sier det er for tidlig å si noe om hvem som skal overta som kulturminister etter Trettebergstuen.

– Vi starter arbeidet med å finne en ny erstatter på onsdag, sier Støre.

– Dette er en veldig uheldig sak for regjeringen. Jeg beklager veldig at vi er i den situasjonen, men når den først kommer, mener jeg det er riktig at vi handler raskt.

Ignorerte advarsler

På pressekonferansen fredag holdt Jonas Gahr Støre opp et eksemplar av boken «håndbok for politisk ledelse.»

Statsminister Jonas Gahr Støre viser frem et eksemplar av håndbok for politisk ledelse. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

– Det er pensum for statsråder, her står det helt klart hva bestemmelsene er, hva de omfatter og hva som er konsekvensene av dem, sier Støre.

Han viser også til at Trettebergstuen ved flere anledninger har ignorert advarsler fra sitt eget departement.

– Hun har utnevnt to gode venner som hun er inhabil overfor til verv. Hun har ved flere anledninger foreslått venner til verv. Dette har skjedd også etter advarsler fra departementet. Det dreier seg om viktige verv med honorarer opp mot 90.000 kroner.

– Hun har med disse feilene vist manglende forståelse av hva det innebærer å være øverste leder av et departement og hvilket ansvar det medfører, sier Støre.

Trettebergstuen sa under sin egen pressekonferanse at hun «ikke har vært klar over at når man er inhabil kan man heller ikke foreslå personer til et verv.»

En gråtkvalt Anette Trettebergstuen gikk av som kulturminister fredag morgen. (Foto: Per Thrana) Mer...

Støre sier det ikke skal være noen tvil om hvilke regler som gjelder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Fra første dag vi var samlet i regjering, på Statsministerens kontor og mitt initiativ, så fikk hele regjeringen inngående presentasjon av habilitetsreglene om hva de krever av statsråden og hva de omfatter.

Har tillit til Brenna

Anette Trettebergstuens avgang skjer bare dager etter at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) opplyste om at hun selv var inhabil da hun ga et styreverv til sin nære venn, lagdommer Frode Elgesem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens Trettebergstuen går av, slår Støre fast at han fremdeles har tillit til Brenna.

– Jeg mener det er vesentlig forskjell på de to sakene. Både i omfang, og at Trettebergstuen har vært helt klart over at hun er inhabil i utnevnelser. Ikke bare en gang, men to ganger, sier Støre.

Tirsdag la kunnskapsminister Tonje Brenna kortene på bordet om sin egen inhabilitet. (Foto: Stian Lysberg Solum) Mer...

Statsministeren trekker et skille mellom de to sakene: Trettebergstuen var klar over at hun var inhabil, mens Brenna først ble oppmerksom på det i etterkant.

Støre holder fast på dette skillet til tross for at Tonje Brenna allerede i oktober 2021, like etter hun tiltrådte som statsråd, gjorde sin egen departementsråd oppmerksom på vennskapet med Frode Elgesem.

– I mars sender Elgesem en melding og spør om Brenna er klar over habilitetsspørsmålet mellom de to. I april utnevner hun han til et verv. Hva er egentlig forskjellen mellom disse sakene?

– Forskjellen er at hun gjør oppmerksom på at dette er en god venn. Hun har ikke trukket en habilitetskonklusjon, men gjør oppmerksom på det. Det gjør statsråder når de er nye i stillingen. Det at hun får denne meldingen fra Frode Elgesem som ber henne tenkte gjennom det, gjør jo ikke henne inhabil at den meldingen kommer. Hun har fortsatt tenkt at hun er habil til å gjøre det. Det er andre forhold som gjør at hun tenker på at det er en sammenheng her. I det øyeblikket hun får det klart for seg, stopper hun opp, sier Støre.

Han mener det skiller seg klart fra saken til Anette Trettebergstuen:

– Forholdet er slik at Trettebergstuen har direkte uttalt at hun er inhabil, hun har visst at hun var inhabil overfor to personer. Likevel er de utnevnt, og de er utnevnt til verv som har økonomiske utbetalinger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.