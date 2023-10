Artikkelen fortsetter under annonsen

I slutten av juni innrømmet Anette Trettebergstuen foran et helt pressekorps at hun hadde gjort flere svært alvorlige feil knyttet til egen habilitet: Med gråtkvalt stemme sa Trettebergstuen at hun hadde gitt og foreslått styreverv til tre forskjellige venner. Hun skulle gå av som kulturminister.

– Dette har også skjedd etter advarsler fra departementet, sa statsminister Jonas Gahr Støre under sin påfølgende pressekonferanse.