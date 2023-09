Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi gjør vårt dårligste valg på 100 år. Vi er ikke lenger Norges største parti. Det må være et veldig klart signal om at kursen må endres, og at vi må vinne ny tillit hos befolkningen, sier Trond Giske.

DN møter lederen for Nidaros Sosialdemokratisk Forum på Arbeiderpartiets valgvake i Trondheim. Til tross for spredt jubel i lokalene, slår Giske fast at Ap styrer mot et krisevalg etter at de første tallene og prognosene ble klare i kveld.

– Hvordan må kursen endres?

– Det må vi ta en skikkelig diskusjon på, men vi må være tydelige på at vi vil styre og vise at vi kjemper for hverdagen til folk flest. Det er en del som kommer på stand og sier til oss at de ikke kjenner igjen partiet sitt. Det må vi ta på alvor, sier Giske.

– Når velgerne gir oss et sånt resultat, er det vi som må forandre oss. Vi får ikke byttet ut folket.

– Bør ledelsen i Arbeiderpartiet byttes ut?

- Det vil jeg ikke kommentere. Vi har en regel i Nidaros om at vi ikke snakker om personer, bare om politikk.

Absolutt ingen kommentar

På Ap-valgvaken i Folkets Hus i Oslo viser DN nestleder Tonje Brenna uttalelsene fra den tidligere nestlederen Giske.

- Aps mål er å være Norges største parti, vi må bli største parti igjen, sier en ordknapp Brenna.

- Giske sier at dette må være et veldig klart signal om at kursen må endres, og at dere må vinne ny tillit hos befolkningen. Er du enig i dette?

- Det har jeg absolutt ingen kommentar til utover at vi har som mål å være Norges største parti og dette valgresultatet er ikke godt nok, sier Brenna.

Nestleder Tonje Brenna (Ap) under valgvaken på Folkets Hus.

Ikke størst i Trondheim

De foreløpige tallene viser at Arbeiderpartiet ikke bare svekkes nasjonalt, men også i byen som har vært styrt av Ap-ordfører Rita Ottervik i 20 år.

Rita Ottervik har vært Ap-ordfører i 20 år.

I Trondheim ligger Høyre an til å bli største parti, både ifølge opptalte forhåndsstemmer og prognoser fra NRK og TV 2.

– Vi startet med et elendig utgangspunkt og har vært under 20 prosent på de nasjonale målingene i ett år, sier Trond Giske.

Han viser til at det er gjort en «formidabel jobb i mange lokalpartier for å løfte oss over det nivået», men slår fast at kampen om ordførermakten nå er helt åpen i trønderhovedstaden.

Trond Giske på Arbeiderpartiets valgvake i Trondheim mandag kveld.

– Blant annet her i Trondheim har vi gjort de nasjonale målingene til skamme og løftet oss godt opp på 20-tallet. Men også her gjør vi et altfor dårlig valg.

– Det er en ting som er avgjørende for oss i Trondheim, og det er at vi har flertall for å få ordføreren. Det er slettes ikke avgjort nå.