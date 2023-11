Artikkelen fortsetter under annonsen

– Utspillet om å åpne for regjeringssamarbeid med Venstre slo ned som en bombe. I fagbevegelsen var folk rasende, skriver tidligere nestleder Trond Giske i Arbeiderpartiet i sin nye bok «Verdt å slåss for».

– Mange oppfattet Venstre som enda mer fagforeningsfiendtlig enn Høyre. Den ellers så sindige og lojale LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen kunne ikke vært tydeligere: – Venstres arbeidslivspolitikk er helt uspiselig, siterer Giske fra en NTB-artikkel om reaksjonene på det kontroversielle utspillet i VG sommeren 2017.

Han mener språkbruken innad var enda hardere og at de sterke reaksjonene holdt på å punktere den faglige valgkampen før den i det hele tatt var i gang.

Det var Venstre selv om lukket døren for samarbeid med en rødgrønn regjering med bakgrunn i at partiet nå definerer seg som et borgerlig parti.

– Men skaden var skjedd. Invitasjonen til Venstre svekket oppslutningen i fagbevegelsen og gjorde det uklart hva målet med regjeringsskiftet egentlig var.